「愛人都在身邊就沒遺憾」 Ella願接受安樂死

Ella出席Oral-B牙膏代言活動。(粘耿豪攝)

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Ella出席Oral-B牙膏代言活動。(粘耿豪攝)
Ella出席Oral-B牙膏代言活動。(粘耿豪攝)

陳嘉樺(Ella)9日出席Oral-B牙膏代言活動，近日傅達仁赴瑞士安樂死，議題持續發燒，Ella表示一直有在關注這件事情，也深受感動，「如果真的有一天，我的身體狀況糟到沒有辦法自理，無法享受人生樂趣，我也會選擇安樂死，所以很希望有一天可以像傅大哥說的，台灣有一天能合法化。」透露要開始存錢，為了以後也能去瑞士安樂死做準備，「可能有些人會覺得在他鄉死掉有遺憾，但身邊都是所愛之人，就是沒有遺憾。」

她曾與老公、父母聊過這件事，「我說如果我先死，燒一燒種在我們家樹下就好，想我的時候就在樹下乘涼。我媽說撒在我們家的夫妻樹下面，但不要撒在我爸旁邊，我爸就說：『你就撒在你媽旁邊就好。』」她認為生命遲早要走到盡頭，以正面態度面對生死才不會有遺憾。

她的同鄉、金曲歌后彭佳慧日前宣布終結12年婚姻，Ella打趣笑說她看到彭臉書上的親筆聲明，第一個念頭是：「原來佳慧姐的字跟我一樣醜。」她表示兩人都是夠成熟的人，聲明也寫得很清楚，也心疼說：「覺得藝人很辛苦，什麼事情都要攤在陽光下跟大家交代。」盼外界能多給他們一點空間和祝福。她和老公馬來糕至今感情依然恩愛，她雖自爆夫妻倆很久沒都要經營付出，也感謝現在能擁有的生活。

Ella兒子勁寶目前已經一歲多，先前田馥甄自爆為了勁寶「解除封舞」，且勁寶已經會叫她「姨」，Ella得意的說，勁寶現在會說的話很多，除了會叫她的愛犬布丁的名字，某次她教勁寶講「肚臍」，後來兒子竟會主動掀她一幅，對著她肚子喊：「弟弟。」讓她緊張說：「你不要亂叫，嚇你爸爸。」兩人目前還沒有拚第二胎的計畫，想先陪著勁寶這段成長期。

(中時 )

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