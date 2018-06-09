全民瘋世足！三五好友以美酒、美饌共度夜晚時光

2018年06月09日 18:14 中時 徐力剛

調酒「足球悍將」香甜風味混搭骷髏造型杯，售價200元／杯。（圖片提供／Asia 49亞洲料理及酒廊）

金色三麥推出數位足球遊戲「全民麥亂踢」，吸引球迷躍躍欲試。（圖片提供／金色三麥）

運動迷引頸期盼2018世界盃足球賽即將開打，Asia 49亞洲料理及酒廊、金色三麥看準商機，準備爽度爆表大型螢幕和特色餐食，與三五好友齊聚觀賞賽事、大啖美食。

Asia 49亞洲料理及酒廊6月14日起至7月15日舉辦「世足嗨翻天」活動，現場供應酥炸魚條佐辣味美乃滋、泰式酸辣炸雞翅、泰式蝦捲佐甜辣醬、酥炸起士條佐參巴美乃滋、韓式泡菜牛肉窩窩頭及炸物拼盤等小食，搭配全新推出調酒「足球悍將」，調酒師巧妙融合臻果香甜酒與優格香甜酒及鮮奶，盛裝於骷髏造型shot杯，視、味覺一次滿足。

世足比賽期間，餐廳備有大螢幕電視可觀看賽事，也同步調整營業時間，每周五、周六11:30至01:00，周日至周四則為11:30至23:00，待賽程進入倒數階段，將視情形進行調整。

金色三麥攜手Samsung跨界合作，全台9間門市（台北美麗華店、誠品酒窖店、南港citylink店、板橋大遠百店、新竹車站店、台中市政店、台中勤美店、台南南紡店、高雄義大店）配備大尺寸QLED TV，提供球迷絕佳觀賽體驗。同步推出數位足球遊戲「全民麥亂踢」，現場組隊獲勝可獲得世足造型酒杯與冠軍認證卡，憑卡享免費兌換精釀啤酒半年（不限口味與兌換時段，每日限兌換乙杯）。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )