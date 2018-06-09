幼童因指甲長抓傷同學 竟遭園方剪甲剪到皮肉見血

5歲女童因為抓傷同學而被老園長與老師剪指甲，但因剪得過深，家長把女童手指照片放上爆料公社要網友公評。(翻攝爆料公社)

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5歲女童因吵架抓傷同學，竟遭老園長及老師聯手把10指指甲剪到皮破血流；事後，老園長登門想用錢擺平，還聲稱「眼睛不好」家長氣得把女兒手指照片PO爆料公社供各界公評。網友驚呼「是滿清十大酷刑嗎？」

家長怒控，5月24日女兒抓傷同學，已不管事的老園長得知竟剪女兒指甲，10指全被剪到見血見肉，還拔手指旁的皮。女兒導師聲稱有在旁邊看，後來，從女兒口中得知導師也參與。

女兒回家時直喊手指痛，只見指甲處還有流血，還拔手指旁邊的皮這根本是凌虐、虐待。家長質疑，導師不制止還參與，已不管事的老園長憑什麼身分入園動手，為何不能通知家長處理。去幼兒園理論，老園長竟還喝斥「妳掂掂」。

家長指出，老園長與現任園長先後登門道歉，還拿紅包企圖息事寧人，老園長還說「你看我自己的手腳都會剪成這樣了，我眼睛不好」。

不過園方澄清未凌虐，老園長是以疼孫的心情幫女童剪指甲，確實有2指剪得較深但未流血，老師也幫女童擦葯。願透過區公所調解委員會和解，讓家長滿意。

高雄市教育局則說，已著手調查，若老園長不具幼保人員資格，將罰6千至3萬元，如果有執照，可罰3千至3萬元。如確有違法情事，將依幼兒教育及照顧法第52條第2款規定裁處，除限期改善外，如情節嚴重，除罰鍰外，還可處分減少招收人數、停止招收6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可。

(中時 )

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