蔡政府打擊假新聞 網：手法與共產黨有何不同？

2018年06月09日 18:09 中時電子報 喻華德

據媒體報導，為了與假新聞對抗，蔡政府啟動闢謠行動，行政院與各部會官網設立爭議訊息澄清專區。民進黨立委也提案修法重罰散布假新聞、假消息者，最重可拘留三天。

對此，專門揭穿「雙重標準」的臉書粉絲專頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」貼圖，質疑蔡政府的做法和共產黨對在網路上轉發不實謠言者「刑事拘留」，

「與共產黨有何不同」？

「你這麼好騙」舉出實例，說明當政府可以用「假新聞」的名義「任意抓人」時，會發生什麼事？去年8月11日，中國大陸山西省晉中市和順一座煤礦發生事故，導致四人死亡，五人失蹤。次日，郭姓民眾上網爆料此事，地方政府以「造謠」為由 將爆料者抓去拘留五天還上網公告。至15日，礦場負責人前往投案，坦承發生礦災，地方政府才釋放爆料的民眾。

「你這麼好騙」指出，「事故是真的，爆料也是真的，但是有人不想曝光，你講這件事就是『造謠』。」當場景換到臺灣，如果可以比照辦理，也就是說「你爆料了任何執政黨不想讓大家知道的事情，比如哪裡停電了？哪位官員喝花酒？政府都可以用『假新聞』的名義把你抓走，至於什麼是假新聞？什麼是真新聞？你覺得是你說了算還是『古意的民進黨』說了算？」

除了「你這麼好騙」對蔡政府戕害言論自由的質疑之外。蔡政府顯然並未思考為何我國歷經「教改」多年，卻沒學到西方國家從教育制度教導學生去思辨何為「事實」何為「觀點」，以至於人民缺乏獨立思考判斷能力，不會先求證而是很容易將不實資訊利用社群網路與通訊軟體分享。

此外媒體為了點閱率/收視率，在進入即時新聞時代後，造成新聞的品質勢必要有所犧牲，蔡政府也並未思考去改革點閱率/收視率制度。民進黨是以「宣傳」起家，擅長以網路打擊馬政府的政黨，但難道「資訊爆炸」背後的問題核心民進黨真的不知道嗎？

不從問題的根源著手，反而以仿效中國大陸政府的方式處理，汎綠網軍抹黑蔣中正是「二二八元兇」、美化日據時代並扭曲美軍轟炸臺灣的歷史，從未見到民進黨予以譴責。民進黨長期撕裂族群、製造社會對立，現在口口聲聲要打擊假新聞，恐無法免除外界對蔡政府拑制言論自由的質疑。

(中時電子報)