台鐵歡慶131歲 重量級「蒸汽火車王」DT688亮相

台鐵體積、噸位最大的DT688上午從扇形車庫緩緩駛入彰化火車站第二月台，引發鐵道迷爭相搶拍。(謝瓊雲攝)

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台鐵體積、噸位最大的DT688上午從扇形車庫緩緩駛入彰化火車站第二月台。(謝瓊雲攝)
早就守候在月台上的民眾瘋狂熱情的搶拍、爭相與「國王」合影留念。(謝瓊雲攝)
蒸汽火車之王DT688難得亮相，雖然只短短亮相一個小時，還是讓鐵道迷過足乾癮。(謝瓊雲攝)
彰化火車站還在會議室展示超迷你版火車，蒸汽火車頭、太魯閣號、自強號和電聯車在鐵軌上來回奔馳，方便親子鐵道迷近距離參觀。。(謝瓊雲攝)
彰化火車站會議室裡有迷你小火車動態展示，吸引大朋友小朋友駐足。(謝瓊雲攝)

台鐵局歡慶131歲生日，彰化火車站9日上午特別出動重量級「蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車頭，從扇形車庫緩緩駛出，駛進二號月台，引發在月台上守候的鐵道迷們陣陣喝采、爭相搶拍記錄風采，老火車停靠一小時後再度駛回車庫停放。

嗚！嗚！蒸汽火車頭汽笛聲響起，充滿懷舊情懷，台鐵人員啟動調車轉盤，台鐵DT688緩緩從車庫裡亮相、駛上軌道，在眾人熱烈鼓掌與歡呼聲中，緩緩進入彰化站第二月台，兩側月台幾乎被民眾塞爆，眾人早就架好腳架、手持手機或相機猛拍。

國寶級火車頭停靠後，彰化火車站長卲宏松率10多名員工在月台上表演號誌旗舞，員工們揮動手中紅、綠旗幟，動作整齊劃一；隨後還有電音三太子、社區烏克麗麗和薩克斯風等樂團表演，包含彰化市長邱建富、台中運務段段長蘇鎮霖都特地到場祝賀。

半線鐵道文史工作室公關主任楊肇庭表示，DT668是台鐵運輸車中，體積、噸位最大的車型，被鐵道迷暱稱「國王」，以牽引貨物列車為主，旅客列車為輔。1984年停用，是所有蒸汽火車中最後一輛除役的，於2011年再度復駛。

彰化扇形車庫中共陳列保存CK101、CK124和DT688，前兩者近日進廠維修，慶祝活動由DT688獨挑大樑，然而一出扇形車庫鳴笛後，隨即借助電聯車頭動力推行進站，藉此將燃煤、冒黑煙量減至最低，讓部分鐵道迷感嘆不夠原汁原味。

除了月台上熱鬧的慶祝活動，彰化站方還在會議室展示超迷你版火車，蒸汽火車頭、太魯閣號、自強號和電聯車在鐵軌上來回奔馳，方便親子鐵道迷近距離參觀。

(中時 )

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