馬吳同台相挺 丁守中：贏回首都 讓中華民國止跌回升

2018年06月09日 18:05 中時電子報 綜合報導

年底選戰激烈，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義今天意外同台，一同在木柵指南宮為國民黨台北市長參選人丁守中站台。馬吳與丁守中並與在場數百位女性後援會成員及婆婆媽媽合唱「愛拚才會贏」，大聲宣誓國民黨團結，期待「撥亂反正」，邁向年底勝選目標。

丁守中則強調，民心思變，民眾對民進黨只顧鬥爭，搞政治清算，不顧民生發展，不顧經濟的做法，非常有意見。尤其情勢惡化下去，族群只會越來越撕裂，社會越來越對立，經濟越來越蕭條兩岸越來越緊張，是大家都不願見到的事。因此中華民國要止跌回升、台灣振衰起敝，就從贏回首都開始。

國民黨今早特地在指南宮舉行台北市婦工姊妹誓師大會，馬英九、吳敦義都特地出席替丁守中及國民黨台北市議員參選人造勢，會中吳、馬並帶領台下支持者高喊「丁守中，凍蒜！市議員，過半！里長，全壘打」，展現強大的團結氣勢。馬英九並致贈丁守中包子、粽子，祝福他「包中」，贏得市長勝選。

丁守中致詞指出，前台北市長郝龍斌任內台北人口正成長的，現在柯文哲執政3年多台北人口卻負成長，去年減少0.42％，他一定要讓台北人口紅利增加，大力提升小孩出生率。

他也強調，過去10年，上海實質國民所得成長285％，首爾成長57％，台北市民只成長11％，過去3年上海實質所得成長33％、首爾也成長11％，台北市卻倒退6％；因此未來他會加強拚經濟發展、創新創業，拚招商引資，絕不會反商，以創造勞工跟企業雙贏的城市。

馬英九則強調，民進黨執政兩年政績不佳，從地方到中央太多問題，因此他對這次選舉充滿信心，只要團結共濟，一定能勝利。尤其看到丁守中神采奕奕，讓他非常非常開心，也強調要珍惜目前成果，一步一步團結，讓國民黨氣勢一步步恢復，在選舉日發揮力量。

(中時電子報)