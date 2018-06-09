《中時晚間快報》回到戒嚴？散布假新聞 綠委提修法拘留3天

2018年06月09日 18:07 中時電子報 綜合報導

◎回到戒嚴？ 散布假新聞 綠委提修法拘留3天

綠委邱志偉、蘇震清提案修改《社會秩序維護法》第63條條文，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，將會處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，法案目前交付委員會審查。

◎北市又傳跳電 卓榮泰神回：<br>今年跳電比過去少

近日各地頻傳跳電事件，台北市中山、士林區今天上午又因大直變電所饋線跳脫，造成部分住戶停電。行政院祕書長卓榮泰今出席活動時表示，跳電事件是因為管線老舊，不是分區停電，台電一發生狀況也馬上排除。事實上今年跳電狀況比過去少，「但媒體報的比過去多」，政府還是承擔責任，把一切工作做好。

◎名廚波登自殺 母曝:他最近在黑暗情緒中

安東尼波登（Anthony Bourdain）是知名美國廚師、作家及主持人，於8日在飯店自殺身亡，享壽61歲。義大利導演女友艾希亞阿基多（ Asia Argento）悲痛在IG寫下：「他是我的摯愛、我的基石、我的保護者。絕望也不足以形容我的傷痛。」母親葛萊迪斯悲傷表示：「他是世界上最不可能會做這種事情的人，我完全想像不到。」

◎「林來瘋」分享7句話 勉政大畢業生為偉大瘋狂

國立政治大學今天舉行106學年畢業典禮，邀請NBA明星球員林書豪演講，分享人生經驗。他特別提了七點，擴張自己、為偉大瘋狂、慢步調享受過程、謙卑的自信、擁有喜樂、用正確的方法做正確的事、找到人生的目的。

(中時電子報)