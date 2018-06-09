《中時晚間快報》回到戒嚴？散布假新聞 綠委提修法拘留3天

民進黨立委提案修法，若未經查證在網路散播假新聞、假消息，最重將會被處以拘留3日或3萬罰鍰；圖為民眾在閱讀新聞。（中時資料照）

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中時電子報
綜合報導

◎回到戒嚴？ 散布假新聞 綠委提修法拘留3天

綠委邱志偉、蘇震清提案修改《社會秩序維護法》第63條條文，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，將會處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，法案目前交付委員會審查。

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(中時電子報)

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