林志傑臂力太好 要送球竟把球丟上屋頂

2018年06月09日 18:13 中時電子報 蔡銘仁

林志傑受富邦悍將邀請，今天到場開球。(取自Youtube)

「野獸」林志傑今(9日)受富邦悍將邀請，來到新莊棒球場擔任開球嘉賓，他雖不小心開了個提前落地的「挖地瓜」球，不過要把球丟上觀眾席給球迷時，卻展現好臂力，不小心把球丟到飛越第二層觀眾席，直接上到新莊球場內野觀眾席屋頂，自己當下都有些尷尬。

林志傑近年在中國大陸CBA效力浙江廣廈，今天趁球季結束空檔，到新莊球場開球，包括在牛棚練投、和同出身文化大學的學長胡金龍上演「九宮格投準」對決，投起球有模有樣。不過他真的上場，卻沒把球直接投進捕手手套，「現場氣氛讓我緊張且興奮，丟了一個很差的球。」

談到棒球，林志傑透露，自己其實很喜歡棒球，大學時訓練之餘，也會跟同學、學弟傳接球。現在他雖多在中國大陸打拚，不過放假有空時，也會進球場看球，享受在棒球場的氛圍中，「現場氣氛好，球迷會喊口號、做動作，「雖然我喜歡默默坐著看，但也會跟著現場球迷一起動。」

有趣的是，林志傑開完球後，準備把簽名球丟給場上觀眾，先往三壘側丟還沒問題，但在本壘後方丟球，卻因為臂力太大，球直接飛上屋頂，觀眾完全沒機會接，他自己也露出有點尷尬的表情。接著林志傑再把簽名球丟上一壘觀眾席，刻意「收力」一點，球也順利進到觀眾手中。

(中時電子報)