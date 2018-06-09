陽明、台大校長遴選採雙重標準 教育部：子虛烏有

2018年06月09日 18:37 旺報 李侑珊

台大9日召開校務會議，校方代表在會議中表示，針對校長遴選爭議未解，不排除提釋憲，教育部則發布新聞稿回應，呼籲台大及台大遴委會注意，應盡速重啟遴選的責任及依法行政。

台大校方在校務會議上表示，教育部對陽明大學及台大的作法不同，即在校長遴選過程與結果出現「差別待遇」，有違平等原則。教育部澄清，針對遴委會委員與校長候選人擔任同一營利事業職務之情形，面對兩所公立大學，外界直指教育部未採取相同標準加以審核，顯然是臆測而非事實。

教育部強調，陽明大學校長遴選程序中，確有召集人與候選人於遴選期間同時任同一公司（獨立）董事職務之關係，係於教育部聘任後始經揭露，但教育部知悉後，即在今年5月7日及17日二度函請陽明大學查明實情，未來會以處理台大校長遴選案程序面要求之相同標準審視後，依規定辦理。

教育部進一步說明，台大在6月4日送達的訴願書理由中，亦提及教育部於陽明大學案採差別待遇。由於二案發生時間接近，遴選過程資訊未揭露情形，有相同亦有部分差異之處。基於《訴願法》第81條規定，受理訴願機關，具有得視事件情節逕為變更決定之權限，為期依法行政，台大訴願書所提意見，未來行政院訴願審議委員會有所權衡，並依法做出決定後，教育部會依訴願決定情形審慎處理。

教育部也強調，自5月4日請台大儘速重啟遴選程序，迄今已逾1個月，「這是教育部依適法性監督所進行的程序要求」，而即便是行政處分，《訴願法》第93條規定，亦不因提起訴願而停止，更何況〈台大校長遴選委員會組織及運作要點〉第18點規定，「校長當選人因故無法就職時，由原校長職務代理人代行校長職權，並由原遴選委員會重新辦理遴選事宜。」教育部呼籲台大及遴委會注意遴選責任與依法行政。

(旺報 )