張善政提醒畢業生 AI是不可免的課題

前行政院長張善政9日受邀在雲林科技大學畢業典禮中演講，提醒畢業生不論未來從事什麼工作，都避免不了要面對AI人工智慧的課題。（許素惠攝）

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雲林科技大學今年共有2365位畢業生。（許素惠攝）
今年總統教育獎得主呂宜臻9日從雲林科技大學技職教育研究所畢業。（許素惠攝）
雲林科技大學工業設計研究所碩士生陳昱學（左）是2016年總統教育獎得主，9日和念該校工業設計系的弟弟陳昱仁一起畢業。（許素惠攝）

前行政院長張善政9日受邀參加雲林科技大學畢業典禮，以實例提醒畢業生，即使未來從農仍得面對AI人工智慧的運用課題，也要大家省思換工作最該考量的是對公司的貢獻，而非薪水多寡，期勉把握當下、接受挑戰，因為「明天就是你這輩子打拚的開始」。

雲科大今年共有2365畢業生，大學部1493人，碩士生838人，博士生34人。最值得一提的是，該校今年同時有兩位總統教育獎得主畢業，一位是剛獲得殊榮的技職教育研究所呂宜臻，另位是工業設計研究所的陳昱學，兩人都取得碩士學位。

校長楊能舒指出，去年大陸上海軟銀兩岸四地百強大學台灣只有3所科大入榜，該校是其一，名列第93名，1111人力銀行與時報周刊調查2018雇主最滿意大學，獲公立科大最愛第4名、雲嘉南區第1名，YunTech已成為畢業生進入職場的優質保證。

印尼國際生Ibnu Siswanto、Rahma Nazila Muhammad兩人代表畢業生致詞，前者2015年獲印尼政府公費來台就讀，今年取得博士學位，將留校當研究員。後者也是公費留學，因表現優異曾前往德國布蘭登堡應用科大當交換生。

張善政以《你如何面對明天以後？》為題，分享個人求學與工作歷程，要畢業生好好珍惜彼此，因為每位同學都可能成為生命中的貴人，他猶記在台大念書時和同學交情淡如水，但任職宏碁時為了建置雲端資料庫，同學幫了很多的忙。

張善政指出，他在東部買了塊田耕，認識一位青農，雖然學歷不高，但很懂得運用網路、空拍機等科技，所以未來不論從事什麼工作，AI是必需面對的重要課題。

22K一直困擾大學畢業的社會新鮮人，張善政則建議求職或換工作不要只看薪水多寡，要考量能為公司貢獻多少，如果薪水愈高，能貢獻的卻很有限，就該是換工作的時候了。

(中時 )

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