法網》史上第2人！曾俊欣勇奪法網青少男單冠軍

2018年06月09日 18:34 中時電子報 黃及人

曾俊欣漂亮拿下今年法網青少年男單冠軍。(美聯社)

「夜市小球王」曾俊欣9日在法網青少年男單冠軍賽，遭遇阿根廷青少年球王拜耶茲(Sebastian Baez)，曾俊欣最後以7比6(5)、6比2贏球，除了摘生涯大滿貫首冠，更成台灣史上第2位拿下大滿貫青少年男單冠軍選手。

首盤前兩局雙方各保發球局，但在第3局，曾俊欣發生要命雙發失誤，被拜耶茲連取4分，率先破了曾俊欣的發球局，幸好第6局換成曾俊欣從0比40逆轉苦追，更一舉破發成功，重新把首盤比數扳成3比3平手。

隨後雙方互保發球，首盤就打到搶七，曾俊欣一開始連搶2分，雖遭拜耶茲追上，一度打成5比5平手，曾俊欣卻壓迫對方回球出界，宣告來到盤末點，接著他又打出一記漂亮的穿越球，確定以7比5驚險搶下首盤勝利。

來到第2盤，曾俊欣一開賽就破了對手發球局，取得不錯氣勢，接著又在第7局破發成功，取得5比2的領先優勢，雙方來到第8局，曾俊欣很快就來到賽末點，更靠一記精彩的網球吊球，漂亮以6比2的第2盤比數確定封王。

前1個拿下大滿貫青少年男單冠軍的台灣選手，是「小胖」楊宗樺在2008年拿下法網青少年男單冠軍。曾俊欣接下來僅有1場比賽的休息空檔，要跟何承叡搭檔在青少年男雙決賽，碰上日本田島尚輝/捷克斯泰勒。

(中時電子報)