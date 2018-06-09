苗栗西瓜南瓜節登場 徐耀昌劉政鴻相敬如冰

西瓜節活動，前苗栗縣長劉政鴻（右二）與現任縣長徐耀昌（左三）相敬如冰。（陳慶居攝）

友善列印
中時
南瓜隧道是相當吸睛的親臨。（陳慶居攝）
西湖環鄉小徑如「伯朗大道」。（陳慶居攝）

苗栗縣後龍鎮夏日西瓜節「西瓜樂派對」，造橋南瓜節和西湖環鄉小徑系列活動，都同步於9日分別在後龍高鐵特定區客家圓樓，造橋南瓜隧道和西湖版「伯朗大道」熱鬧展開。其中在後龍西瓜節的活動，前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌，同框卻出現「相敬如冰」畫面。

西瓜節活動中，縣長徐耀昌大力推薦後龍西瓜，又沙又脆，滋味甜美，歡迎遊客到後龍吃西瓜、買西瓜，他同時推薦後龍的花生和甘薯等農作。而後龍是前縣長劉政鴻故鄉，鎮長朱秋隆也是他力挺連任的對象，9日也如期出席，但劉日前一度嗆不惜回鍋參選，使得徐與劉在這個場子的互動，格外臥矚目。

有媒體現場詢問，徐耀昌日前在國民黨苗栗縣黨部公開向老大哥致歉，劉是否接受？但劉以西瓜節以活動為主軸、日後再說，四兩撥千斤回應，相對也留下不少疑問，而徐則以後續的南瓜節活動為由，拍了劉告知要先行離去。

造橋南瓜節及城鄉休憩新風貌活動，9日在龍昇村大潭登場，安排藝文表演、南瓜創意料理品嚐等，在大西村鄉立活動中心舉辦的晚會，並穿插摸彩助興，吸引大批鄉親、遊客參與，展現南瓜節的魅力。

造橋鄉南瓜節活動已邁入第11年，每年皆吸引大批遊客，打響了全國知名度，形成當地年度盛會，今年在縣府補助下，鄉公所與鄉農會在9、10兩日擴大舉辦，加強行銷造橋鄉的特色產業，長250公尺的南瓜隧道依舊最吸睛。

西湖環鄉小徑則全力行銷在地農特產和觀光亮點，其中又以環鄉小徑加上若楝樹的「伯朗大道」最有知名度，而一整天的活動更讓遊客如癡如醉。

(中時 )

虎尾玉米節拜六房媽採玉米 自認被「羞辱」 九天團長花11年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。