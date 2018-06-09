苗栗西瓜南瓜節登場 徐耀昌劉政鴻相敬如冰

2018年06月09日 18:39 中時 陳慶居

南瓜隧道是相當吸睛的親臨。（陳慶居攝）

西湖環鄉小徑如「伯朗大道」。（陳慶居攝）

苗栗縣後龍鎮夏日西瓜節「西瓜樂派對」，造橋南瓜節和西湖環鄉小徑系列活動，都同步於9日分別在後龍高鐵特定區客家圓樓，造橋南瓜隧道和西湖版「伯朗大道」熱鬧展開。其中在後龍西瓜節的活動，前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌，同框卻出現「相敬如冰」畫面。

西瓜節活動中，縣長徐耀昌大力推薦後龍西瓜，又沙又脆，滋味甜美，歡迎遊客到後龍吃西瓜、買西瓜，他同時推薦後龍的花生和甘薯等農作。而後龍是前縣長劉政鴻故鄉，鎮長朱秋隆也是他力挺連任的對象，9日也如期出席，但劉日前一度嗆不惜回鍋參選，使得徐與劉在這個場子的互動，格外臥矚目。

有媒體現場詢問，徐耀昌日前在國民黨苗栗縣黨部公開向老大哥致歉，劉是否接受？但劉以西瓜節以活動為主軸、日後再說，四兩撥千斤回應，相對也留下不少疑問，而徐則以後續的南瓜節活動為由，拍了劉告知要先行離去。

造橋南瓜節及城鄉休憩新風貌活動，9日在龍昇村大潭登場，安排藝文表演、南瓜創意料理品嚐等，在大西村鄉立活動中心舉辦的晚會，並穿插摸彩助興，吸引大批鄉親、遊客參與，展現南瓜節的魅力。

造橋鄉南瓜節活動已邁入第11年，每年皆吸引大批遊客，打響了全國知名度，形成當地年度盛會，今年在縣府補助下，鄉公所與鄉農會在9、10兩日擴大舉辦，加強行銷造橋鄉的特色產業，長250公尺的南瓜隧道依舊最吸睛。

西湖環鄉小徑則全力行銷在地農特產和觀光亮點，其中又以環鄉小徑加上若楝樹的「伯朗大道」最有知名度，而一整天的活動更讓遊客如癡如醉。

(中時 )