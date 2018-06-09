自認被「羞辱」 九天團長花11年將拿博士

2018年06月09日 18:40 中時 陳淑娥

從朝陽科大企管系台灣產業策略發展博士班畢業，九天民俗技藝團長許振榮（右）與妻子開心合影。（九天提供）

將陣頭搬上表演藝術殿堂的九天民俗技藝團長許振榮，9日自台中朝陽科大企管系台灣產業策略發展博士班畢業，他說，12年前為爭取經費，自認常遭不認同陣頭學者的「羞辱」，決定奮發圖強讀書，花11年陸續取得大學、碩士等學位，希望能改變對陣頭文化的刻板觀念。

53歲許振榮表示，自己本來僅高中學歷，12年前為了讓陣頭轉為表演藝術，致力爭取經費，經常要到文建會受審，但許多專家學者認為陣頭多由師兄弟、角頭等組成，不能接受陣頭是表演藝術。

許振榮說，陣頭具有實際演出的經驗，不過基層的說法，專家學者們卻聽不懂，他自認飽受「羞辱」，深覺應在學術領域奮發圖強，才能和他們平起平坐，而台中教育大學副教授林茂賢，也鼓勵他「讀冊才能改變現況」。

許振榮苦讀11年，一路從明道大學學分班、嶺東科大二技班，嶺東科技大學EMBA，唸到朝陽企管系台灣產業策略發展博士班，預計7月通過口試即可取得博士學位，並成為內政部評鑑委員，他也要求團中一級幹部都要唸到碩士。

九天民俗技藝團早期專門收容中輟孩子，訓練打鼓發洩精力，讓他們擁有一技之長，並逐漸朝表演藝術發展，將陣頭搬上表演藝術的殿堂，目前九天經常受邀到國內外表演，已成為國內知名的表演團體。

(中時 )