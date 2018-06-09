牡丹蓮「低姿態」 中社花市讓遊客更好拍

2018年06月09日 19:37 中時 陳淑娥

后里中社觀光花市種植2千坪荷花，目前進入盛開期，園方特別於假日提早開園。（陳淑娥攝）

馬來西亞遊客造訪中社花市，徜徉在開滿的荷花池邊，開心的拿起相機與花合影。（陳淑娥攝）

夏荷吐芬芳是時候！台中后里中社觀光花市種植2千坪的荷花，目前已進入盛開季節，今年除延續既有品種外，更增加牡丹蓮及湘蓮，其中泰國種牡丹蓮為重瓣蓮花、植株低矮，對攝影朋友來說更易捕捉聖潔之美。

來自馬來西亞的洪敬文帶著家人徜徉在荷花池邊，開心拿起相機與花合影，他說，女兒大學畢業規劃來台自由行，剛下飛機第一站就造訪中花花市，在家鄉很少有蓮池，大部分都是野生的，因為太太喜歡花，由台灣朋友安排賞花之旅，看到這麼多荷花，感覺很不錯。

業者賴啟文表示，今年栽種面積廣達2000坪，品種除延續大憨蓮、建蓮、石蓮及娃娃蓮外，另外增加牡丹蓮及湘蓮，花色以白、粉、桃紅為主，其中來自泰國的牡丹蓮屬重瓣蓮花，植株較一般蓮花低矮，拍起來更能展現荷花之美。

不讓南白河、北觀音專美於前！中社花市指出，園區特別在假日提前至6點開園，讓攝影朋友能盡情捕捉荷花優美姿態，而台中市民只要出示相關證件，即日起至6月底止即可半價入園。中社花市擁有6公頃腹地花海，鼠尾草、向日葵、香水蓮花、玩具南瓜及百合花等，正熱情的向遊客招手。

(中時 )