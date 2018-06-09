謝震武二度續緣解婕翎聯手主持

2018年06月09日 18:42 中時 蕭雅玲

八大電視台《17好聰明》邁入第2季，除了原有班底主持人謝震武、解婕翎之外，也加入新血主持陣容新宅男女神辜莞允，以及大馬國民音樂女神四葉草。對於兩大女神的加入，謝震武相信會為節目增添火花外，開玩笑表示，Live節目發生「突槌」的話，讓節目更具「笑」果！他坦言，很少跟這麼多小女孩一起主持，笑稱：「是以爸爸的角度來帶領這些孩子。」希望這三位擁有女神封號的主持群，可以在節目上盡情表現平時活潑的一面，因為「家裡會有大人在。」但一聽到謝震武這番話，解婕翎竟膽大地笑虧前輩：「之後精神會更好啦！」

解婕翎以身為前輩主持人，表示新的主持陣容，大家可以互相交流、學習，跟在謝震武旁邊學到主持台風更穩定。她說，剛開始主持第1季時非常緊張，相處幾集後發現謝震武很像「隔壁家大哥哥」，時常提醒她上台前須注意的小細節，讓她完全放心。

辜莞允第一次主持益智類型節目，透露自己平時喜好玩益智手遊來累積題庫，求勝心強的她，希望在正式主持的過程中不要有出糗，一旁的謝震武立刻給她加油打氣，並幽默地開玩笑說，主持完這個節目會變很聰明。而首次嘗試主持工作的四葉草，外表甜美可愛，其實私下也是學霸美女，曾獲新加坡理工學院、英國倫敦藝術大學的入學許可。她坦言當初接到製作單位邀約有被嚇到，因形容自己屬於隨性派，平時講話又滿「ㄎㄧㄤ」的，敢找她主持真的很勇敢，但她會把握珍惜這次的學習機會。

(中時 )