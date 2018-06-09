北農總座為何是吳音寧而不是楊儒門 游淑慧點出原因

2018年06月09日 19:08 中時電子報 黃麗蓉

作家顏擇雅說，北農總經理吳音寧是「除了楊儒門外」，知名度最高的農運工作者。資深媒體人唐湘龍則說：或許更了解農業的楊儒門，更適合當北農總座。那北農總座為何是吳音寧而不是楊儒門？國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧直指原因，即使在農業的世界中，還是要比「家世背景」的。

游淑慧在臉書表示，楊儒門在2015年曾擔任北農董事短短「一年」，2016年就結束了，他的去職沒有太大新聞漣漪，沒有市長、府院黨的關注、慰留，更沒有「總統」下保護令。

游淑慧指出，去年6月楊儒門曾寫下一段期許文字肯定吳音寧：「北農，是泛公股所組成，主要來自協助農民銷售農產品，穩定大台北的蔬果供應，而不是以盈利唯主要目的的公司。」不過對照吳音寧，吳卻認爲「她代表北農」、「北農是民營公司」；而農委會副主委陳吉仲口口聲聲以「北農獲利」來肯定吳音寧。兩者的格局差異，可見一斑！

游淑慧直言，從楊儒門臉書來看，他至今仍在「江湖」，楊接觸產地、輔導農友、推廣農產品，堅持他認爲對的社運活動；而吳音寧呢？她早已不在「江湖」了！

網友回應說：「推薦楊儒門當北農總經理。他做對的事又與小農站在同一陣線。」、「楊儒門先生的爸爸不叫『楊晟』，懂吧！」、「因為音寧才是小英心中最軟的一塊。」

也有人認為，「務農的，我相信他了解耕作，但是並不代表了解農業，了解農業的，不見得就了解農產運銷，了解農產運銷，也不一定懂經營管理，問題不在於吳音寧，而是在政府的任命作法，文官制度巳被破壞殆盡，當然我也相信，或許也會有黑馬，但，一年即將過去了，既然吳音寧在上任前，並沒有準備好，那就應該即早撤換，這才是重點！」

(中時電子報)