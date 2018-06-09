被爆與熊仔分手？李優「上禮拜剛見面」

李優今辦寫真相冊分享會。（粘耿豪攝）

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李優今辦寫真相冊分享會。（粘耿豪攝）
李優今辦寫真相冊分享會。（粘耿豪攝）
李優今辦寫真相冊分享會。（粘耿豪攝）

李優今舉辦寫真相冊《ARTITUDE》分享會，擁有E奶好身材的她，曾與廷廷、熊仔爆緋聞，日前傳她因熊仔幫忙打造新歌、牽線唱片公司才獲出道，且兩人交往過一段時間，她為了演藝工作而主動提分手；對此，她昨受訪表示「全是不實報導」，與熊仔一直是好朋友，「我們上禮拜還一起上節目」。

她表示去年3月起接受培訓，經紀公司共挑選4位女生一起參加，每天練習、上課，有團體及單人的訓練，經層層考驗才簽進公司，她爾後才以個人名義出道，解釋出道過程全與熊仔無關；至於爸媽看到負面新聞反應？李優坦言家裡長輩會看報紙關心自己近況，她都僅回「我很好，不用擔心」。

李優表示公司沒下禁愛令，但自己已單身一段時間，對於過去緋聞，她稱與廷廷、熊氣都是朋友、沒交往過，好奇追問是否有偶像包袱？她辭不達義說：「沒有啊，如果我有偶包就不會唱〈迷網美〉！」她喜歡有才華且善良、有愛心的男生，而熊仔確實符合自己交往對象的條件。

她寫真書造型全是量身打造，瘦一吋或胖一吋，衣服就會太鬆或是太緊，她靠減糖、每天量體重及腰圍維持身材，持續長達2個月時間。

(中時 )

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