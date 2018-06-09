嘉大罕病生畢業 校長推輪椅「祝」他邁向新人生

2018年06月09日 19:14 中時 廖素慧

嘉大校長艾群致詞期許畢業生勇敢追夢。（廖素慧攝）

嘉大畢業生欣喜畢業。（廖素慧翻攝）

嘉義大學106學年度畢業典禮9日在蘭潭、新民跨校區同步視訊舉行，校長艾群以「心之所想．行之所向」為題，期許畢業生勇敢作夢、踏實圓夢，患有先天脊椎性肌肉萎縮症的畢業生郭乃誌獲頒「勵學獎」，將繼續攻讀研究所。

郭乃誌是嘉義大學應用數學系應屆畢業生，他罹患先天脊椎性肌肉萎縮症，但他勇敢挑戰命運的磨難，4年來準時上學，不缺課，每學期領獎學金，更爭取上5年一貫學程，且在特殊教育學生資源中心擔任工讀生，課餘在3個校區帶領桌遊活動，積極樂觀，校園生活活躍。

專科畢業、大他12歲的哥哥郭乃維，為照料他的校園生活，4年前毅然結束在百貨公司的素食餐飲生意，專心陪弟弟再念一次大學。

兄弟倆同住宿舍，一起上課，形影不離，在課堂上錄影教學內容，幫助弟弟課後複習，每15分鐘幫弟弟移動身體以更換姿勢，手足情深，令人動容，學校特別頒發「友悌獎」表揚。

艾群以「心之所想 行之所向」為題致詞，期許畢業生即使面對當前環境的嚴峻挑戰，也要勇敢做夢，傾聽內在最真實的聲音，往自己的人生目標大步邁進。稍後，舊傷未癒的艾群，助推輪椅，祝郭乃誌邁向人生新旅程。

(中時 )