嘉大罕病生畢業 校長推輪椅「祝」他邁向新人生

嘉大校長艾群（中）推輪椅「祝」福郭乃誌邁向人生新旅程。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉大校長艾群致詞期許畢業生勇敢追夢。（廖素慧攝）
嘉大畢業生欣喜畢業。（廖素慧翻攝）

嘉義大學106學年度畢業典禮9日在蘭潭、新民跨校區同步視訊舉行，校長艾群以「心之所想．行之所向」為題，期許畢業生勇敢作夢、踏實圓夢，患有先天脊椎性肌肉萎縮症的畢業生郭乃誌獲頒「勵學獎」，將繼續攻讀研究所。

郭乃誌是嘉義大學應用數學系應屆畢業生，他罹患先天脊椎性肌肉萎縮症，但他勇敢挑戰命運的磨難，4年來準時上學，不缺課，每學期領獎學金，更爭取上5年一貫學程，且在特殊教育學生資源中心擔任工讀生，課餘在3個校區帶領桌遊活動，積極樂觀，校園生活活躍。

專科畢業、大他12歲的哥哥郭乃維，為照料他的校園生活，4年前毅然結束在百貨公司的素食餐飲生意，專心陪弟弟再念一次大學。

兄弟倆同住宿舍，一起上課，形影不離，在課堂上錄影教學內容，幫助弟弟課後複習，每15分鐘幫弟弟移動身體以更換姿勢，手足情深，令人動容，學校特別頒發「友悌獎」表揚。

艾群以「心之所想 行之所向」為題致詞，期許畢業生即使面對當前環境的嚴峻挑戰，也要勇敢做夢，傾聽內在最真實的聲音，往自己的人生目標大步邁進。稍後，舊傷未癒的艾群，助推輪椅，祝郭乃誌邁向人生新旅程。

(中時 )

曹天韻水墨花鳥個展 高雄福華登… 2018華語流行音樂校園爭鋒　76校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。