2018年06月09日 20:19 中時 葉書宏

參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

主辦單位邀請知名音樂製作人林文德、宋永謙及明日之星黑色旋風郭婷筠擔任評審。（葉書宏攝）

主辦單位邀請知名音樂製作人林文德、宋永謙及明日之星黑色旋風郭婷筠擔任評審。（葉書宏攝）

亞東技術學院校長黃茂全受訪談「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」。（葉書宏攝）

2018華語流行音樂校園爭鋒 76校137位學生角逐

2018華語流行音樂校園爭鋒競賽今（9日）在亞東技術學院登場，吸引全台共76間高中以上學校、137位學生參賽，參賽者各自帶著加油團來聲援，現場百餘人齊聚、加油聲此起落，宛如小型演唱會，最後選出前5名，藉此替華語歌壇挖掘新秀、注入新血。

蔡衍明愛心基金會與新北市政府教育局、亞東技術學院、中國時報、中天電視9日合辦「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」，共吸引全台76校、137位學生參賽，其中不乏有來自高雄、屏東、嘉義的學子參賽。

主辦單位邀請知名音樂製作人林文德、宋永謙及明日之星黑色旋風郭婷筠擔任評審，另外，為增加競賽趣味性邀請擁有百萬粉絲的藝人小A辣、「大學生了沒」江凱軒擔任主持人，兩人逗趣幽默對話，逗得全場笑聲不斷，也化解參賽學生的緊張情緒。

亞東技術學院校長黃茂全指出，名為歌唱大賽更希望藉此成為學生們學習、觀摩的機會，另外，期盼藉此活動可以培養學生面對挫折的能力，一旦面對挫折時可以迎刃而解，落選的學生也不要因此灰心、氣餒，為將來繼續努力。

有趣的是，頒獎前黃茂全在學生的慫恿下清唱一曲，替活動畫下完美句點，學生們頻頻高呼「再一首！再一首！」黃茂全特別感謝參與社團、學生的協助，讓活動可以順利舉行。

(中時 )