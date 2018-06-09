2018年06月09日 20:30 中時 葉書宏

「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」參賽學生登台賣力演唱。（葉書宏攝）

亞東技術學院校長黃茂全致詞。（葉書宏攝）

「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」最後選出前5名。（葉書宏攝）

「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」最後選出前5名。（葉書宏攝）

華語歌壇新血！校園爭鋒歌唱大賽五強出爐-1

華語歌壇新血！校園爭鋒歌唱大賽五強出爐-2

華語歌壇新血！校園爭鋒歌唱大賽五強出爐-3

2018華語流行音樂校園爭鋒競賽今（9日）在亞東技術學院登場，吸引全台共76間高中以上學校、137位學生參賽，參賽者各自帶著加油團來聲援，現場百餘人齊聚、加油聲此起落，宛如小型演唱會，最後選出前5名，藉此替華語歌壇挖掘新秀、注入新血。

蔡衍明愛心基金會與新北市政府教育局、亞東技術學院、中國時報、中天電視9日合辦「2018華語流行音樂第二屆亞韻獎校園爭鋒歌唱大賽」，共吸引全台76校、137位學生參賽，其中不乏有來自高雄、屏東、嘉義的學子參賽。

主辦單位邀請知名音樂製作人林文德、宋永謙及明日之星黑色旋風郭婷筠擔任評審，另外，為增加競賽趣味性邀請擁有百萬粉絲的藝人小A辣、「大學生了沒」江凱軒擔任主持人，兩人逗趣幽默對話，逗得全場笑聲不斷，也化解參賽學生的緊張情緒。

活動由上午9時開始海選，137位參賽者每人清唱1分鐘，最後選出21名參賽者入選決賽，決賽一開始每位選手都展現高超歌藝，讓評審們傷透腦筋，最後由文化大學鄭康亮奪冠、嘉義縣萬能工商吳庭宜亞軍、亞東技術學院張雨晴季軍，德霖科技大學蔡侑廷、屏東女中邱宇芯分列第四名、第五名。

主辦單位指出，流行音樂跨越國界，競賽對象以學生、校園為主，藉此挖掘擁有歌唱天賦的學子，替他們累積華語流行音樂能量，建立兩岸演出平台，替歌壇注入年輕新血，另外，也可挖掘素人歌手培養成台灣明日之星，未來登上國際舞台，成為耀眼的華語巨星。

(中時 )