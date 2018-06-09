立委劉世芳會勘楠梓交流道及新台十七線

立委劉世芳會勘楠梓交流道及新台十七線，仔細詢問並指出問題所在。（劉世芳辦公室提供）

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高速公路交流道轉入平面道路時，標示及燈桿等形成路障。圖為改善前的路況。（劉世芳辦公室提供）
高速公路交流道轉入平面道路時，標示及燈桿等形成路障。圖為改善後的路況。（劉世芳辦公室提供）

立委劉世芳8日針對楠梓交流道路平問題及新台17線濱海公路施工進度，邀集相關單位及議員、里長進行會勘。

會勘前，劉世芳自行開車體驗，經國道往楠梓家樂福，發現楠梓交流道下的五岔路口，也就是旗楠高速公匝道處的北上南下引道、紅綠燈號誌不清楚，令駕駛人不知所措且路面不平。

會勘過程，劉世芳要求先將權責釐清，有關大客車經常行駛的路面龜裂問題，高公局承諾國一北上鳳仁路至興楠路列為今年度重點維修路段，將於8月底前完成路面重鋪。

而東寧路轉興楠路的標誌不清楚，劉世芳提醒特別是在大雨汛期期間，更曾因風吹而將牌面轉向，請交通局以用路人身分多加思考。下匝道處的斑馬線不清楚則是請高公局後續和養工處會勘以利釐清權責施作。

新台17全線以楠梓區德民路為界分為北段及南段工程，北段第一期工程，跨後勁溪橋梁基樁打設、路堤填築及廣昌大排臨時改道進行中，進度超前了0.04%，劉世芳特別提醒新工處，汛期將至，要注意排水及夜間照明，保障工地及鄰近住戶安全。

(中時 )

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