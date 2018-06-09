台日合作《繡襦夢》首演 日本藝評：為傳統藝術找到新可能

2018年06月09日 20:18 中時 李欣恬

台日跨國合作作品《繡襦夢》，溫宇航（右）巧妙透過借位，變身成80歲老頭，和劉珈后（左）所飾演的李亞仙，互訴衷情。（李欣恬攝）

台日跨國合作作品《繡襦夢》，將繡襦轉化成偶，時而做出崑曲身段的形體，時而又變成一塊不動的布。由石佩玉、王詩淳擔任操偶。（李欣恬攝）

國光劇團與日本橫濱能樂堂耗時3年、跨國合作作品《繡襦夢》，於今（9）日台灣時間下午三點在橫濱能樂堂完成首演，精緻的崑曲表演藝術身段和唱腔、典雅的三味線演奏，加上日本傳統舞踊，融合出創新的表演形式，博得觀眾滿堂彩，日本知名劇評家大岡淳給予高度評價，表示這個作品「為傳統藝術找到未來的新可能」。

大岡淳從事戲劇評論20多年，現任職於靜岡表演藝術中心，擔任導演、劇評與劇作家等職位，他表示：「過去看過許多傳統藝能跨國合作的作品，失敗案例很多，但我在這個作品裡看見藝術家們勇於衝撞、試圖融合，並找到可行的形式，未來可以在傳統藝術的傳承上繼續發酵，是個成功的作品。」

今日下午現場觀眾滿座，有特地從東京來到橫濱欣賞演出的觀眾阿部京子，她平時從事藝術工作，平常喜愛欣賞表演藝術，她表示，樂見東方的崑曲和日本的三味線、舞踊藝術融合，表示給予高度評價，也特別肯定國光劇團樂師的現場演奏能力。以及特別從京都到橫濱欣賞演出的大陸學生王夢石，現正就讀京都藝術大學保存修復研究所的他，也特別來欣賞崑曲和日本傳統藝能融合之後的面貌。

為了讓觀眾更能理解傳統崑曲、舞踊之美，演出特別分為三大段，第一段為經典崑曲《牡丹亭》的〈驚夢〉，國家劇團當家小生溫宇航和花旦劉珈后，巧妙詮釋杜麗娘在夢中與柳夢梅相遇的場景，令日本觀眾感到驚喜；第二段為傳統舞踊《藤娘》，由日本舞踊名家水木佑歌擔任主演，詮釋一名從畫作裡走出來的紫藤花精靈，以獨舞傳達對愛情的渴望；第三段為改編自崑曲《繡襦記》的《繡襦夢》，繡襦即是斗篷之意；描述80歲的書生鄭元和，回望過往與名妓李亞仙的戀情，喚不回的愛情，只能透過一只飛舞的斗篷睹物思人。鄭元和和李亞仙由溫宇航、劉珈后飾演，斗篷則是由石佩玉、王詩淳擔任操偶。

《繡襦夢》導演為王嘉明、戲劇顧問為林于竝、編劇為王安祈和林家正，下一站將在6月10日在日本新瀉演出、16日在豐田市能樂堂，17日再回到橫濱能樂堂，之後回台北演出。

(中時 )