佐藤江梨子《渣男》癡伴瑛太坎城夢

2018年06月09日 20:13 時報周刊 溫博鈞

佐藤江梨子（左）飾超級癡情女，陪無名演員男友瑛太做坎城紅毯大夢。（天馬行空提供）

日本名導武正晴繼《百元之戀》後，再創格鬥喜劇《沒關係，是渣男啊》，找來日本當紅男星瑛太和佐藤江梨子主演，更邀請多位摔角、格鬥界偶像：傳奇摔角手武藤敬司、K-1王者武尊等人客串演出，於今年金馬奇幻影展放映時大獲好評。

本片是女星佐藤江梨子產後睽違4年的復出之作，曾在日本金獎導演吉田大八處女作《窩囊廢們，讓我看看悲傷的愛吧》中飾演一名欠缺才華卻一心往上爬的難搞女演員的佐藤江梨子，此次在《沒關係，是渣男啊》中角色大翻轉，搖身一變成為對廢物演員男友百依百順、有求必應的癡情女友。不但一肩扛起房租、生活費，還要不時聽著男友做著坎城紅毯白日夢，並且心甘情願將男友的夢想視為自己的夢想；就連好吃懶作的男友偷自己辛苦賺來的錢打小鋼珠，甚至到自己工作的地方鬧場也都選擇原諒，一心想著「他總會變好的」，包容程度讓看過的觀眾紛紛直呼實在太大愛。

武正晴導演表示，最初只是想找一個和男主角瑛太身高相近、有對等感覺的女演員飾演他的伴侶，直到一次經朋友介紹認識了剛生產沒多久的佐藤江梨子，看著她抱著嬰兒的模樣，渾身散發著母性的光輝，便毫不猶豫決定邀請江梨子演出，「我想只有像她這樣充滿母愛的女性，才能無條件地包容著任性、幼稚、像孩子一樣的秀夫。」而佐藤江梨子也在看完劇本後，驚喜地對導演說：「這根本就是我本人呀！」

在拍片現場，佐藤江梨子和瑛太更是默契滿分，一場瑛太與武尊最終對決的擂台賽原先並沒有安排江梨子演出，然而敬業的江梨子卻依然主動站在一旁的觀眾席默默觀賞擂台上的瑛太熱血揮拳，彷彿真的正看著自己心愛的男人奮力一搏，眼中不自覺散發出的焦急和溫柔恰好被導演精準捕捉到，成為本片經典鏡頭之一。

本片已在台上映，憑電影票根就有機會抽中經緯武道提供之「adidas迷你拳擊手套吊飾」乙個(紅、黑兩色，隨機出貨)，或「武正晴導演親筆簽名電影海報」乙張，或「電影原文紀念場刊」乙份，更多電影訊息請上天馬行空官網或天馬行空粉絲團查詢。

(時報周刊)