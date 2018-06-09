水壺裝熱水惡作劇 小三生嘴胸燙傷起水泡

水壺裝熱水惡作劇，小三學生喝下燙傷（示意圖／康健雜誌提供）

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中時電子報

一名國小三年級的新竹龍山國小足球社學生，5月底在參加社團活動結束後因自己沒有帶水壺，跟學校小學五年級的學長借水壺裝水喝，沒想到學長惡作劇，裝了一壺熱水交給小三學生，不知情的小三學生將水壺舉高倒入口中，燒燙的熱水進到口中，以致小三生立即感到灼燙，雖馬上吐出與溢出到胸口，但也造成小三生巴、下巴及胸口大片遭熱水燙傷紅腫起水泡。小三生目前還家休養，未到校上課。

據《蘋果日報》報導，新竹市教育處接獲通報，5月22日下午小三生因小五學長惡作劇，喝下大口熱水而導致口腔、下巴及胸口多處因灌下熱水而燙傷起水泡。隔日龍山國小即通知雙方家長到校，被惡作劇的小三生家長，對於小五生的作為不滿，要求家長妥為管教小孩

據《蘋果日報》指出，龍山國小校方也立即了解情況，是因兩位小五學生起意惡作劇，在水壺裡裝入近百度的熱水，交與小三學生飲用，造成小三學生瞬間嘴、下巴、胸口燙傷，而學校老師看見後立即將小三學生送醫，所幸未喝下熱水而未灼傷食道。而兩名學生家長也陪同小三學生就醫治療並負起醫療費用，而小三學生家長最後也選擇原諒。

校方也立即做出反應，除了對受傷的小三生做心理輔導外，未來學校也將進行熱水管制，除了教職員辦公室外，不主動提供熱水給學生使用。

(中時電子報)

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