SBC x KOPA籃球營登場 豪哥高中教練助陣

2018年06月09日 20:11 中時電子報 黃及人

邱宗志贈送「善為人師」給布蘭丁威廉斯。(台灣籃球發展協會提供)

首屆「SBC x KOPA」籃球體驗營9日在新店高中火熱登場，由前男籃國手邱宗志領銜的台灣籃球發展協會，以及林書豪高中教練布蘭丁威廉斯(Brandynn Williams)聯合舉辦，體驗營總共分為兩梯次，活動公佈後不到3小時全部額滿。

「SBC x KOPA」籃球體驗營提供全台國小三年級至國中二年級喜愛籃球的青少年，接觸強悍美式球風，更獨家分享林書豪客製的私房訓練菜單，帶給學員多元豐富的訓練內容，受益無窮。

身為「孩子王」布蘭丁更以東方「皇帝裝」扮相出場，頓時驚艷全場，主辦單位也特別準備帶有濃濃東方味的中國書法「善為人師」贈送給布蘭丁，代表教學多元且因材施教，希望未來能有更多的合作機緣。

曾擔任林書豪個人訓練員與教練的布蘭丁，也曾訓練過許多NCAA與NBA好手，除了目前效力籃網的林書豪外，2014年第29順位被雷霆選中的休斯蒂斯(Josh Huestis)，也曾是布蘭丁教導過的球員。

布蘭丁也特別帶來先前指導林書豪私房訓練菜單，訓練內容注重後衛技巧，並針對掩護後的小組配合以及處理球的方式，還有運球突破後的出手，仔細講解每個訓練環節，讓現場的學員們受益良多。

體驗營結束後，布蘭丁挑選表現優異球員贈送親筆簽名球，肯定學員體驗營表現。台灣籃球發展協會理事長邱宗志表示，很感謝學員、家長這次踴躍參加活動，協會成立初衷是推廣基層籃球教育，且帶來更多元的訓練方式。

(中時電子報)