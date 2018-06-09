影》中信艾迪頓飆無安打比賽！中職史上第七人

2018年06月09日 20:18 中時電子報 蔡銘仁

艾迪頓壓制獅隊，飆出無安打比賽。(取自Youtube)

中信兄弟的洋投艾迪頓，靠著1場比賽，在中華職棒歷史留名！他今(9日)在中信主場洲際棒球場，迎戰來訪的統一獅，燃燒生涯最多的132球，飆出中職史上第七場無安打比賽，率中信11比0大勝，這也是中職自2008年的潘威倫後，再度有投手達成這項壯舉。

回顧中職歷史，首場無安打比賽出現在1991年，由味全龍的陽介仁投出；在他之後，前兄弟象(現中信兄弟)洋投尼洛、前興農牛(現富邦悍將)洋投楓康與力拔山、獅隊的曹竣揚及潘威倫都曾達標。最近一次，由獅隊的潘威倫在2008年7月10日，對戰中信鯨時完成。

這場中信靠著陳子豪和黃鈞聲開轟，給與11分奧援，給挑戰紀錄的艾迪頓，注入一劑強心針。艾迪頓整場只讓獅隊靠5保送上壘；到了8局結束，記分板上獅隊的安打數欄位，還是顯示著0，艾迪頓只差3個出局數，就能完成難能可貴的成就。

待在中職三個球季，艾迪頓單場用球數最多120球，8局投完已用了破120球的他，9上繼續上場挑戰紀錄。艾迪頓先解決郭阜林，保送陳鏞基後，接著解決掉蘇智傑，達標就差1出局；最後關鍵時刻，他穩住陣腳，讓高國慶打出右外野飛球，右外野手陳子豪一路後退，順利完成接殺。

完成紀錄瞬間，艾迪頓開心把手套拋向空中，和隊友們相擁，共享喜悅。艾迪頓投出無安打比賽，是他中職生涯頭一遭；完投9局用132球，球數及局數都是他中職生涯新高，另有6保送、7次三振，拿到本季第4勝，賽後自責分率3.86。

(中時電子報)