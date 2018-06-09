影》中信艾迪頓飆無安打比賽！中職史上第七人

艾迪頓威風八面，飆出中職史上第七次無安打比賽。(中信球團提供)

友善列印
中時電子報
艾迪頓壓制獅隊，飆出無安打比賽。(取自Youtube)

中信兄弟的洋投艾迪頓，靠著1場比賽，在中華職棒歷史留名！他今(9日)在中信主場洲際棒球場，迎戰來訪的統一獅，燃燒生涯最多的132球，飆出中職史上第七場無安打比賽，率中信11比0大勝，這也是中職自2008年的潘威倫後，再度有投手達成這項壯舉。

回顧中職歷史，首場無安打比賽出現在1991年，由味全龍的陽介仁投出；在他之後，前兄弟象(現中信兄弟)洋投尼洛、前興農牛(現富邦悍將)洋投楓康與力拔山、獅隊的曹竣揚及潘威倫都曾達標。最近一次，由獅隊的潘威倫在2008年7月10日，對戰中信鯨時完成。

這場中信靠著陳子豪和黃鈞聲開轟，給與11分奧援，給挑戰紀錄的艾迪頓，注入一劑強心針。艾迪頓整場只讓獅隊靠5保送上壘；到了8局結束，記分板上獅隊的安打數欄位，還是顯示著0，艾迪頓只差3個出局數，就能完成難能可貴的成就。

待在中職三個球季，艾迪頓單場用球數最多120球，8局投完已用了破120球的他，9上繼續上場挑戰紀錄。艾迪頓先解決郭阜林，保送陳鏞基後，接著解決掉蘇智傑，達標就差1出局；最後關鍵時刻，他穩住陣腳，讓高國慶打出右外野飛球，右外野手陳子豪一路後退，順利完成接殺。

完成紀錄瞬間，艾迪頓開心把手套拋向空中，和隊友們相擁，共享喜悅。艾迪頓投出無安打比賽，是他中職生涯頭一遭；完投9局用132球，球數及局數都是他中職生涯新高，另有6保送、7次三振，拿到本季第4勝，賽後自責分率3.86。

(中時電子報)

SBC x KOPA籃球營登場 豪哥高中… 世足》倒數5天－最年輕英格蘭 這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。