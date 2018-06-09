華夏科大畢典 校長送給畢業生3個叮嚀

2018年06月09日 20:32 中時 葉書宏

華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，各學制畢業生約1400人。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，各學制畢業生約1400人。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，校長陳錫圭致詞。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，各學制畢業生約1400人，畢業生首先由董事長孟繼洛、校長陳錫圭帶領進行校園巡禮，迎接畢業生入場的是由畢聯會規劃之歌舞劇開場表演及回顧影片，典禮中除撥穗及頒發畢業證書外，抑頒發跨領域學程證書與學業成績優等獎、操行成績優等獎及全勤、體育、群育等獎項。

不同以往的是，在校生代表致歡送詞改採表演方式，由在校生表演自行創作之專屬畢業歌及流行歌曲，讓典禮增添光彩並獲得在場來賓家長及畢業生熱烈掌聲，典禮在管樂團伴唱校歌中圓滿完成。

陳錫圭送給畢業生3個叮嚀，第一是「逐夢」，雖然每一個人的夢想不一樣，但一定要勇敢逐夢，否則就會渾渾愕愕過一生，第二是「堅持」，現在擁有一切不代表未來一定會成功，現在什麼都沒有也不代表以後就沒機會，只有堅持到底的人，才會是最後的贏家，最後是「感恩」，請記住這個世界絕不是掌握在嘲笑者的手中，相反的是掌握在能夠經得起嘲笑與批評，凡事感恩的人的手中。

陳校長除恭喜畢業同學完成階段性學習任務，正式邁向人生的另一段旅程，也期待畢業同學能夠體認，所要面對的職場競爭是非常激烈的，雖然同學完成學業，不用再擔心學業成績，但同時也代表另一階段旅程中更多要學習的東西已經在等著去學習。

他說，未來是扎實地為自己的人生學習，因此再也沒有藉口或理由遲到、翹課、犯錯，再也沒有人會包容你的懶散、和漫不經心，因為同學要學會為自己的將來負責。最後提醒畢業同學，華夏科技大學的保固服務是終生有效的，希望有一天能看到同學們振翅來歸。

(中時 )