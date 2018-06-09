華夏科大畢典 校長送給畢業生3個叮嚀

華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，各學制畢業生約1400人，畢業生首先由董事長孟繼洛、校長陳錫圭帶領進行校園巡禮。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，各學制畢業生約1400人。（葉書宏翻攝）
華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，各學制畢業生約1400人。（葉書宏翻攝）
華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，校長陳錫圭致詞。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學今（9日）舉行106學年度畢業典禮中，各學制畢業生約1400人，畢業生首先由董事長孟繼洛、校長陳錫圭帶領進行校園巡禮，迎接畢業生入場的是由畢聯會規劃之歌舞劇開場表演及回顧影片，典禮中除撥穗及頒發畢業證書外，抑頒發跨領域學程證書與學業成績優等獎、操行成績優等獎及全勤、體育、群育等獎項。

不同以往的是，在校生代表致歡送詞改採表演方式，由在校生表演自行創作之專屬畢業歌及流行歌曲，讓典禮增添光彩並獲得在場來賓家長及畢業生熱烈掌聲，典禮在管樂團伴唱校歌中圓滿完成。

陳錫圭送給畢業生3個叮嚀，第一是「逐夢」，雖然每一個人的夢想不一樣，但一定要勇敢逐夢，否則就會渾渾愕愕過一生，第二是「堅持」，現在擁有一切不代表未來一定會成功，現在什麼都沒有也不代表以後就沒機會，只有堅持到底的人，才會是最後的贏家，最後是「感恩」，請記住這個世界絕不是掌握在嘲笑者的手中，相反的是掌握在能夠經得起嘲笑與批評，凡事感恩的人的手中。

陳校長除恭喜畢業同學完成階段性學習任務，正式邁向人生的另一段旅程，也期待畢業同學能夠體認，所要面對的職場競爭是非常激烈的，雖然同學完成學業，不用再擔心學業成績，但同時也代表另一階段旅程中更多要學習的東西已經在等著去學習。

他說，未來是扎實地為自己的人生學習，因此再也沒有藉口或理由遲到、翹課、犯錯，再也沒有人會包容你的懶散、和漫不經心，因為同學要學會為自己的將來負責。最後提醒畢業同學，華夏科技大學的保固服務是終生有效的，希望有一天能看到同學們振翅來歸。

(中時 )

幫助學子圓夢出國 慈善音樂會募… 飲食太清淡失智症反會找上門？醫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。