張立昂慘遭潑漆 弟弟親眼目睹被嚇壞

張立昂拍潑漆戲 。（三立提供）

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張立昂拍潑漆戲 。（三立提供）
張立昂慘狀 。（三立提供）
劇中抗議畫面。（三立提供）
劇中和葉星辰對戲。（三立提供）
張立昂（右）和弟弟難得一起入鏡。（取自臉書）

張立昂在台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》飾演總裁，本週劇情描述他要收掉五家業績無法達到的服飾店而遭員工抗議，員工對他潑漆表現不滿。為了這場戲，張立昂報銷四套戲服，身上三天臭味消不去，弟弟探班時看到哥哥被潑漆這場戲當場嚇傻，直呼當演員真的是「錢也不好賺」。

張立昂說，劇本原先設定用番茄汁當道具，結果拍攝時竟是廣告顏料，自己第一個反應就是「唉呦！感覺很難洗，會不會很醜。」他笑說從未看過抗議場面，也沒有參加抗議的經驗，拍攝前盡量不去想，「因為那場戲是在無預警狀態下被潑的，我盡量讓自己放鬆，做太多心理建設會不真實。」

拍攝時，廣告顏料竟跑進他眼睛和嘴裡，「因為有戴隱形眼鏡，所以不太舒服，廣告顏料卡在眼睛與隱形眼鏡之間，看東西都是紅紅的，好像在玩生存遊戲。」

這場戲以不同角度拍了四次，也報銷了四套衣服，刺激的是，第一次因為沒潑到臉，所以再拍一次潑臉的特寫，這一潑打到臉真的很痛。

巧的是拍攝這場戲時，張立昂的弟弟首次到劇組探班，「因為在台中拍戲，久未與家人碰面，弟弟特別來台中，除要幫我慶生之外，也想了解一下拍戲過程。」哪知他弟弟被嚇壞，張立昂被問潑漆、丟雞蛋怕哪個？他說當然是丟雞蛋，因為痛又臭，自己沒經歷也沒看過這種場面，但可以想像會滿可憐的。

拍這場戲時，葉星辰剛好在旁，她說張立昂的臉、眼睛、鼻子和耳朵整個右側臉都噴濺到紅色顏料，後來清理完，覺得他的造型好像是要準備在小巨蛋開演唱會的巨星，實在太誇張。

(中時 )

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