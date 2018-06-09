飲食太清淡失智症反會找上門？醫師這麼說

2018年06月09日 20:54 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

養生意識抬頭，現代人愈來愈懂得清淡飲食，但近來網路流傳一則短文及影片，似乎打破了這樣的飲食思維。文中指稱，「科學家已經證明了飲食清淡其實正是造成目前老人癡呆症的主因，」以前的老人不會罹患失智症，正是因為忙於農事後急需補充鹽分，不像現代人從年輕開始就吃得很清淡，體內長期缺少氯化鈉。

文末並附上一支影片，描述老人家注重養生保健，普遍患了「膽固醇恐慌症」，飲食講求「少油、少糖、少鹽」，卻忽略腦細胞最需要的膽固醇；甚至大腸缺少膽固醇作為潤滑劑，排便不暢，「毒氣上逆到大腦，老年痴呆症就會順理成章的來報到」。

最後還建議子女應該至少每週準備一次紅燒肉、東坡肉、梅干扣肉、或紅燒元蹄之類的菜餚給父母吃，「這樣對老人家才是真正的孝順。」

文章一出，許多人不禁納悶，難道清淡飲食並不正確？吃得太過養生，甚至還會增加罹患失智症的機率？真的應該多吃一點重口味、油膩的食物嗎？

謠言一：

路流傳，飲食太過清淡反而可能增加罹患失智症的風險，但遭到專家的駁斥。圖片來源：擷取在網路

《早期務農活動量大 汗水、鹽分流失多》

醫師與營養專家都駁斥。輔仁大學營養科學系主任駱菲莉直言，早期社會和現代人不能同日而語。過去務農的人活動量大，汗水、鹽分流失多，需要補充較多鹽分；但現代人活動量少，長期久坐，不建議攝取過多鹽分，因此不該推論為吃得太過清淡而導致罹患失智症。

駱菲莉進一步指出，雖然人類腦細胞神經纖維外層的髓鞘確實需要膽固醇做為製造成份，但即使沒有透過飲食攝取膽固醇，人體也會自行製造，不太容易缺乏膽固醇，以及因而導致失智症的風險提高。

謠言二：

網路也流傳，缺乏膽固醇會增加罹患失智症的機率，但也一一遭到醫師和營養師的反駁。圖片來源：擷取自網路

「失智症跟吃得太清淡或膽固醇太少沒有直接關係，……也不可能因為膽固醇過低，影響排便通暢，進而影響腦部引起失智症，（謠言）太誇張了！」雙和醫院神經科醫師陳龍也一語戳破謠言。

而失智症主要又分成三大類，原因、症狀也不盡相同，包括漸進型中樞神經退化（退化性失智症）、血管性失智症、及其他原因引起的失智症。另外，還有一種情況是「偽失智症」，因為失智症與憂鬱症在臨床上都會出現情緒低落或記憶力衰退，甚至產生精神病症狀，因此常容易被混淆，所謂的「假性失智症」。

陳龍指出，血管性失智症大多是中風引起，常見原因與三高（高血壓、高血脂、高血糖）有關，跟飲食重油、重鹹、膽固醇過高息息相關，導致血管硬化或病變，影響腦部血液循環。

此外，雖然鹽分攝取過少、體內鈉離子過低，電解質不平衡會引起「低鈉症」，出現昏迷無力的症狀，但陳龍強調，極少數病患是飲食太過清淡所引起，通常是本身疾病導致，「低血鈉症更不會導致失智症。」

營養師仍推薦地中海飲食型態，有助於預防罹患失智症。圖片來源：康健雜誌

《多動腦、吃對油 幫助預防失智症》

加州大學洛杉磯分校記憶臨床中心與老化研究中心主任斯默爾（Gary Small）在接受《康健》專訪時提出記憶處方的「四大天王」，能增進大腦與身體健康的策略，不只為了未來不要失智，效果更在「當下」，馬上覺得心情比較好，思考也比較清晰。

1.心智活動

例如拼布、數獨、填字遊戲、木工、編織，或是學習新語言，可以保護腦細胞健康，也可以幫助腦細胞成長。心智活動。

2.體能活動

有氧運動有益大腦，健走、慢跑、游泳、舞蹈等，都能讓記憶力愈來愈好。斯默爾醫師也建議一週2～3次重量訓練，因為隨著年紀愈大，肌肉會變少，人們就不會再想動，不僅會愈來愈胖，更會懶得外出，降低了人際互動。

3.紓解壓力

「沒睡好，大腦像漿糊一樣，」斯默爾形容，無論是忙碌的主管或分身乏術的家庭主婦，都要有自己一套的紓壓方法，讓自己放鬆，進而好好睡一覺。紓壓方式包括運動、瑜伽、冥想、太極拳，甚至按摩都好。

4.健康的大腦飲食

失智症權威劉秀枝醫師指出，糖尿病及高血糖會造成動脈硬化，容易腦中風或沒有症狀的小洞、梗塞，因而發生血管性失智，或加重阿茲海默症患者的症狀。

斯默爾也說，肥胖者會增加4倍往後導致失智的危險。不過，肥胖的人經過體重管理之後，12週後就能改善記憶力。

因此，吃少一點、吃對的油、每週至少兩次的高脂魚、多吃抗氧化物高的蔬果，以及吃低升糖指數（GI）的醣類，如全榖雜糧、全麥製品，遠離甜食，以避免血糖忽高忽低。

駱菲莉則推薦地中海、得舒或麥得飲食型態的飲食，都是強調多攝取深綠色、不同顏色的蔬果，主食則優先選擇全榖雜糧類，部分油脂來源替換成堅果，蛋白質則優先選擇植物性蛋白質，其次是提供omega-3脂肪酸的海鮮。因為這些食物都有助於預防血管性疾病，也有較多抗氧化物質，讓腦細胞比較健康，避免受到自由基的攻擊。

醫師強調飲食還是要均衡，適量攝取鹽分。圖片來源：taberugo.net

《均衡飲食 每日鈉攝取量不超過2400毫克》

醫師強調，不鼓勵重油、重鹹，建議還是要均衡飲食，依據衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽，約一茶匙）。

脂肪每日建議攝取量上限則是男性70公克與女性55公克，飽和脂肪每日建議攝取量上限是男性23公克、女性18公克（男、女性分別以體重70、55公斤的靜態工作者估計）。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)