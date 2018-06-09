穿浴衣講日文 壽山高中日文實驗班歡迎學弟妹

2018年06月09日 20:58 中時 蔡依珍

日文實驗班同學示範穿浴衣。(校方提供)

壽山高中首屆日文實驗班9日成果發表，學生以流利的日語，展現多元豐厚的學習成果，除了日語簡報、日語歌謠表演外，還有日式浴衣穿著示範、抹茶體驗，更有日本文化藝術實作課程中的動漫作品，兼具無限的創意與創客精神。

壽山高中的日文實驗班，是桃園市第一所成立語文實驗班的高中，篩選對日文有高度興趣的學生，透過日文適性學習系統及創新教材教法，學習基礎日語與文化。在實驗課程中，除校內師資提供穩定學習及升學輔導，也導入大學專業師資指導檢定考試，提供有效的線上學習、檢定平台，讓學生在課餘時間能夠自學。

壽山高中教務主任黃懷德特別精心打造桃園市立高中獨一無二的日本情境體驗教室，以日本江戶時代的建築特色為設計主軸，契合高中學生的歷史課程，讓學生能在歷史、文學中精熟日文，是提供日文課程、情境體驗學習的最佳情境，新學年也將再融入AR、VR科技，讓日文的學習更有趣、更逼真。

學生當場展現課餘時間習得的穿浴衣技巧、表演歌謠，分享從實作中體驗日本傳統生活文化的經驗，還有接待日本富山縣、宮琦縣姊妹校入校交流體驗的心得，以及高二將到日本進行遠征式體驗課程的期待。

壽山高中也特別向台灣日本交流協會爭取日本國際志工駐校，透過中澤小姐在課程中的協助，學生在日語會話及文法的使用也能更貼近日本在地，提高日語應用能力。

校長徐宗盛表示，國中畢業生可透過升高中免試入學，進入壽山高中普通科後，參加日文實驗班的甄選，會考達3A以上的學生，可免經甄選程序，直接進入實驗班，針對績優學生校內更有提供獎學金，歡迎對日文學習有興趣的學生踴躍加入壽山高中日文實驗班的行列。

(中時 )