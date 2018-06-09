正妹臉書曝光！ 三重械鬥2死都是為了她

2018年06月09日 21:00 中時 譚宇哲

新北市三重區8日晚間發生2死械鬥，起因是28歲徐姓女子的30歲黃姓男友與28歲謝姓友人為其爭風吃醋，演變成雙方聚眾互砍釀成2死慘劇，案發後徐女臉書曝光，看得出徐女外型亮麗、打扮時髦，在臉書上有不少男網友追求，沒想到此次意外讓男友與友人引爆流血衝突。

8日晚間11時許，黃男帶著31歲李姓友人抵達三重區三和路四段的麥當勞，與謝男及5名同夥談判，雙方一言不合在麥當勞旁的巷口持刀互砍，最後造成謝男同夥24歲李男，30歲游男、35歲洪男則傷重不治。

案發後黃男與李男一度逃逸無蹤，最後陸續向警方投案，黃供稱是因不滿謝打給女友，但否認持刀砍人，李則向警方交出1把折疊刀坦承砍人。

警方調查，徐女與謝男是舊識，2個月前徐女因故把錢包遺留在謝男車上，謝男遂打電話欲通知女方領回，正巧被黃男接到電話，黃男不滿謝男開車接送正妹女友，當場醋勁大發，嗆聲要謝男出來談判，埋下街頭流血衝突的肇因。

事發後徐女臉書也跟著曝光，可以看出徐女外型亮麗、打扮時髦，不時在臉書分享自拍美照，疑似還引發不少男網友請求加好友認識，讓她特意發文打發「蒼蠅」，要不認識的男生「適可而止」，沒想到最後仍因與男性友人過從太甚，引發男友與友人流血衝突。

(中時 )