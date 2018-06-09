金曲「前進校園產學交流」孕育樂壇創作新能量

2018年06月09日 21:16 旺報 廖慧娟

金曲獎堂堂邁入第29屆，為強化國內流行音樂產業人才培育所舉辦金曲系列前導活動「前進校園產學交流」，自4月14日起啟動為期8周的「詞曲創編工作坊」，日前舉行「成果發表會」，由《有一點笨》創作小組獲首獎，獲得新台幣1萬元獎金以及進錄音室錄製、在KKBOX上架的機會。

計有38位來自5所不同大專院校的學生參與「詞曲創編工作坊」，透過分組競賽方式，展現2個月來在課堂上的學習成果。今年的3位評審導師來頭不小，包括入圍本屆演奏類最佳專輯製作人獎的鍾興民、為梁文音創作新專輯歌曲《乖乖壞女孩》的專業填詞人陳宏宇、榮獲第18屆金曲獎最佳新人獎的創作歌手黃建。

鍾興民誇讚《有一點笨》創作小組，表示每個人都很清楚、專注地完成自己的任務，表現一致、有默契。

黃建為認為第二名《別說你和誰不一樣》小組勝出，在於讓觀眾享受了一個和諧、舒服的表演秀。

陳宏宇表示，產業界很希望台灣流行音樂能夠往前走，金曲辦理的校園活動，邀請許多音樂圈的資深前輩指導教學，希望透過這些方式、過程，提供新一代音樂人才更多資源及幫助，未來若有機會，呼籲同學一定要把握報名。

更多金曲音樂節活動訊息請上官網http://gma.tavis.tw/gm29/GMF/default.asp查詢。

(旺報 )