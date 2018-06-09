79歲香港「黃金配角」吳耀漢將來台拍戲

2018年06月09日 21:17 中時 洪秀瑛

資深演員周明增帶大家念頌祝禱，祈求拍攝順利 。（鑫盛傳媒提供）

新生代演員林暉閔（左起）、洪于晴、吳兆絃。（鑫盛傳媒提供）

《殺人之夏》團隊開鏡，周明增（左起）、導演胡皓翔、鑫盛董事長羅法平、執行製片人郭臻鈺 。（鑫盛傳媒提供）

吳耀漢將來台拍戲，此為年輕時模樣。（資料照）

公視新創電影《殺人之夏》今（9日）在台南開鏡，鑫盛傳媒董事長羅法平帶領新銳導演胡皓翔、演員周明增、洪于晴、林暉閔、吳兆絃一同出席，祈求拍攝順利。

故事圍繞著淡淡陰鬱氛圍的《殺人之夏》曾獲得「優良電影劇本獎」的肯定。劇中敘述由洪于晴飾演的女主角海婷，無意捲入村莊發生的命案，過程中遇到林暉閔飾演從小被人蛇集團綁架的少年，讓原本平靜無波的夏日小村，頓生無數波瀾。

《殺人之夏》主場景在台南一帶，結合老中青三代實力派演員們飆戲，包括資深演員太保、周明增，新生代演員則有洪于晴、林暉閔、及「大小姐」童星出身的吳兆絃，香港國寶級演員吳耀漢也將來台拍攝，為戲增添不少光彩。

今年已79歲的吳耀漢，是香港演員、製作人、編劇、導演，31歲開始拍戲，代表作品有《五福星》系列、《炮製女朋友》、《追男仔》等。曾兩次獲得電影金像獎最佳男主角提名，是大家喜歡的喜劇演員，也是港片中最佳黃金配角。

這部戲開拍前，導演胡皓翔為演員上課，尤其林暉閔這次飾演一個無法說話的少年，整部戲沒台詞，只能靠肢體展現演技，角色難度高，但他也有信心能把它演好。

周明增以行動表明對台灣影視的支持，看到劇本後不計酬勞便答應劇組參與演出，這次與洪于晴飾演父女，第一天開拍即有許多對手戲，自然互動讓他笑說：「好像多了一個女兒。」

《殺人之夏》劇中有許多台南潟湖和沙洲場景，導演胡皓翔希望藉由戲劇能讓大家看見台南在地之美。

(中時 )