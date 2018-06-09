新視野號重新開機 將抵達冥王星之外小天體

新視野號將在明年初抵達柯伊伯帶天體尤提馬-圖勒。(圖/NASA)

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中時電子報

美國航太總署的新視野號(new horizon)探測船，成功地從165天的冬眠中甦醒過來，因為它將會在2019年初抵達稱為尤提馬-圖勒(Ultima Thule)的柯伊伯帶天體(Kuiper belt)，這將是我們對冥王星以外天體的第一次探測。

新阿特拉斯(new atlas)報導，新視野號是冥王星探測船，於2015年抵達冥王星，揭開了它的神秘面紗，人類終於看清楚冥王星的外表，而不是模糊的圖像。可惜的是新視野號的速度太快，無法繞行冥王星進行長期探測，因此它很快就遠離冥王星了，所幸天文學家很快就幫它找到下一個探索目標，一顆離我們45天文單位(67億公里)的尤提馬-圖勒，它距離冥王星「只有」約10億英里(16億公里)。

尤提馬-圖勒這個名字源於中世紀神話，「圖勒」是一個神話中島嶼，位在世界極北，而尤提馬字面意思是「超越」，所以尤提馬-圖勒有「比最遠還遠」的意思。

為了節省電力與燃料，新視野號在去年12月21日開始休眠，睡了165天後，於6月5日重新啟動，要是出現任何差錯，就可能永遠失去它了，因此收在新視野號的回傳訊迍後，約翰霍普金斯應用物理實驗室爆出一陣歡騰聲。

這個訊號也得來不易，由於距離地球太遠，即使是光速傳送的電波，到達地球的時間也要花費5小時40分鐘。所幸開機後的工作狀況良好，都按照預期運行。

在接下來的2個月中，工作人員將更新探測器的存儲系統，留出空間準備收集柯伊柏帶的數據，新視野號將於8月首次對尤提馬-圖勒進行首次拍攝，這將有助於特派團科學家計劃即將到來的飛越的細節。然而不要太期待第1張照片的成果，距離仍然太遠，呈現的只是模糊的光點而已。

(中時電子報)

文章來源：New Horizons emerges from hibernation ahead of historic rendezvous with Ultima Thule

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