律師林智群護航吳音寧 包正豪嗆：我年薪200萬有資格嘴！

北農總經理吳音寧爭議不斷。（本報系資料照片）

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中時電子報

年薪250萬的北農總經理吳音寧，因看不懂報表等爭議引發各路人馬狂酸。律師林智群直指，很多人罵吳音寧，越低薪的人罵越兇，但罵510的人，大部分都沒那個實力，還說收入沒到200萬，有什麼資格說三道四？淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書回嗆：我年薪200萬，有資格嘴！

包正豪酸嗆說，人家「大」律師很會賺，而且幫大家設定好可以「説三道四」的收入標準：年薪200萬。好吧！「我有符合你講的資格，按照你的說法，我可以嘴啊！」

包正豪表示，自己曾說過吳音寧被任命為北農總經理，是酬庸，但酬庸是選舉政治常態，沒什麼好嘴的。重點是她沒有相匹配的能力，就不值得這個薪水，更沒坐這個位置的資格。這樣「大」律師可以接受嗎？

包正豪直言，按照林律師的邏輯，也可以說「林律師的學歷沒有比我高，看到我不是應該到旁邊蹲著嘛！人蠢，還自曝其短，真不容易見到。」「比完收入比學歷、比完學歷比身高、比完身高比體重，你還要比什麼，智商應該也不會輸你！」

包正豪甚至說，有關收入證明問題，只要林律師公開收入繳稅紀錄，他也可以比照辦理。包正豪說，很機車的是，他的收入其實網路google一下就可以算出來。

網友喊說：「現在是要來戰階級了。」、「沒當過勞工的不准當勞動部部長。」、「沒離過婚的律師不准處理離婚官司業務。」、「這律師的說話剛好打自己的臉，他說吳音寧不懂財務報表，但是懂『農業』『農村』，這才是最難的功夫，她真懂嗎？那為何讓果菜市場接連休市，導致新鮮蔬果延誤銷售時機農民受損？連蔬果存放時間都搞不清楚的人，是懂『農業』『農村』！我醉了！」

(中時電子報)

文章來源：包正豪臉書

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