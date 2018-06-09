黃鐙輝「阿秋霸」輸慘兒子險哭哭 周董健身教練「浩克」也參賽

黃鐙輝使盡吃奶力量仍輸給亞洲腕力冠軍蔡偉仁。（蘇蔓 攝影）

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黃鐙輝兒子看到爸爸敗陣，立刻苦著一張臉。（蘇蔓 攝影）
黃鐙輝、撒基努、琳妲、蔡偉仁、山豬、浩克和曾子余力挺《冠軍大叔》「阿秋霸」千人斬腕力比賽。（蘇蔓 攝影）
黃鐙輝多年來隨身帶著英文單字本，書籍已經泛黃。（蘇蔓 攝影）

韓片《冠軍大叔》由《屍速列車》馬東石飾演為自己和家人再拼一次的腕力選手，片商9日舉行的「阿秋霸」千人斬腕力比賽中，昨戰況「激烈」，撒基努表示在家比「碗力」：「腕力要用對地方，在家裡都幫老婆洗碗！」卻在第一時間秒輸給亞洲腕力冠軍蔡偉仁。職棒拉拉隊員琳妲則是撒嬌對冠軍說：「看著我！」還故意和他十指緊扣，不過對方因為老婆在場笑著不敢直視。

藝人黃鐙輝則上演真實版親情大戲，他在台上敗給蔡偉仁，兒子在台下立刻垮下臉來，面色凝重、手腳發抖，甚至差點飆淚爸爸英雄形象一度不保，幸好主持人曾子余救場，故意馬上輸給黃鐙輝，才讓兒子再度展開笑容。

該比賽還請到周杰倫（周董）御用教練浩克出場，浩克最近演出《不愛我就拉倒》MV受矚目，他表示周董在開拍前2週就要他蓄髮、練重機，後來才知道要當MV男主角，他特地向好友張睿家請教演技，周董在現場擔任導演，還指點他如何演出深情擁抱女朋友的畫面，不過最後周董跟他說：「你還是好好當健身教練！」

片中馬東石挑戰終極對手時一度鬆手，結局驚險又感人，昨出席眾星也分享目前人生中的「大魔王」，曾子余勤練歌喉但仍被師父黃鐙輝不停吐槽走音落拍，黃鐙輝則為克服「菜英文」，每天帶著單字本出門練習，還和女兒教學相長，藝人山豬（陳俊甫）之前在吳宗憲節目遭其他藝人大罵而陷低潮，表示需要出門散心找回工作能量，黃鐙輝在旁鼓勵：「沒關係，我站在你這邊。」

浩克是周董演唱會期間的個人健身教練，2年前開始和朋友在內湖成立健身房，感嘆創業不易，支出和收入經常難維持平衡，有時得自掏腰包養10個員工，讓他備感壓力，但他也表示從周董身上學到許多。已婚的他也希望早日能「造人成功」，笑稱因為運動太多有腰傷，「可能腰力不好！」熱血電影《冠軍大叔》15日在台上映。

(中時 )

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