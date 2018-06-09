麗寶卡丁夏令營 賽車教父陳俊杉領軍

麗寶國際賽車場將於8月登場，歡迎3至9年級報名參加。（麗寶國際賽車場提供）

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麗寶國際賽車場將於8月登場，即日起接受報名。（麗寶國際賽車場提供）

麗寶國際賽車場2018卡丁夏令營將在8月17、18日登場，今年更與台灣賽車教父陳俊杉與AAI車隊合作，特別跨海邀請日本卡丁車手坂上真海來台擔任營隊教練，2天1夜夏令營即起接受報名，歡迎3至9年級、140公分以上的學生報名參加。

麗寶國際賽車場在2017年7月首度推出結合卡丁車與露營的夏令營，多元課程內容廣受好評，今年的卡丁夏令營活動，將由陳俊杉擔任總教練，領軍AAI車隊組成師資團隊，不只有職業賽車手擔任教練，親自傳授駕駛技巧、分享比賽經驗，更安排技師團隊帶領學童認識車體結構。

叱吒亞洲房車賽的賽車手陳俊杉，在台灣賽車界被視為「教父級」，他在1989年成立AAI車隊，是台灣組織最嚴謹、最具規模的國際級車隊之一，成員包含台灣、日本、香港、馬來西亞、中國、泰國、韓國與歐洲等國。

麗寶卡丁夏令營也與新成立的「中華車會（Chinese Taipei Automobile Federation, CTAF）」合作，中華車會是「國際汽車聯會（FIA）」的正式會員，成立宗旨在將道路安全的觀念向下紮根，降低交通事故的發生機率。活動特別與「小品雅集」規劃課程，也將與郭元益食品推出手作汽車餅乾體驗。

(中時 )

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