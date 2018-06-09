世足》倒數5天－最年輕英格蘭 這次三獅值得期待

2018年06月09日 21:43 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

被譽為「足球祖國」又擁有全球最高人氣的英超聯賽，「三獅軍團」英格蘭在國際大賽卻總是雷聲大雨點小。重速度、力量多於技術的聯賽風格，還有過度注重眼前的成績，成為他們大賽成績的瓶頸，直到本屆終於有了微妙的改變。

去年U-17、U-20兩個世青錦標賽，英格蘭竟然都拿下冠軍，這在三獅隊史可是空前創舉，說明目前他們的青訓系統有全球頂尖的水準。加上成年國家隊也是由前青年隊教頭邵斯蓋（Gareth Southgate）執掌兵符，這次世足陣容的年輕化本來就在意料之中。

問題是，最後敲定的陣容會有多年輕？能否完全拋開急於本屆收割的功利思維，讓更多新生代好手趁這次大賽吸取經驗，替未來的大賽奪冠打下基礎？畢竟以他們上屆世足小組賽止步、前年歐洲國家盃16強出局的所謂「明星」班底，是不可能有什麼突破的。

英格蘭教頭邵斯蓋（右）此前為青年隊教練。（美聯社）

結果英格蘭果然開出平均年齡26歲、本屆世足32強最「幼齒」的陣容，23人正選名單的國家隊出賽平均20場，也是經驗最淺的一隊。

其中最年輕的是19歲的利物浦右後衛亞歷山大阿諾（Trent Alexander-Arnold），熱刺攻擊中場阿里（Dele Alli）、洛圖斯齊克（Ruben Loftus-Cheek）與曼聯前鋒拉許佛（Marcus Rashford）也都在23歲以下，僅後衛卡希爾（Gary Cahill）、阿許利楊（Ashley Young）與前鋒瓦迪（Jamie Vardy）已逾而立之年。

肯恩（左）是英格蘭的鋒線殺手，他的熱刺隊友阿里（中）曾獲英超最佳年輕球員獎。（路透）

這次出征俄羅斯的英格蘭隊，邊路可謂人才濟濟，曼城的華克（Kyle Walker）為世界頂尖右後衛，結果崔皮爾（Kieran Trippier）、阿諾都跟他位置重疊，熱刺左後衛羅斯（Danny Rose）也是一時之選，還有早已闖出名號的史特林（Raheem Sterling）。

問題是，足球比賽最重要的中軸線，英格蘭顯得有些薄弱，守門員與門將位置是他們的弱點，中場中路欠缺有創造力的組織核心，僅熱刺王牌前鋒肯恩（Harry Kane）是頂尖高手，球季尾聲卻受踝傷所困。

這一點，暴露出英格蘭這次年輕化卻進退維谷的窘境，年輕化應該意味著啟用更多有創意的新秀，怎麼還是被外界質疑「創造力不足」？若邵斯蓋敢大膽徵召才華洋溢的德甲多特蒙德17歲小將桑丘（Jadon Sancho），那才真叫大刀闊斧的換血。

曼城邊鋒史特林（右）的速度被英格蘭寄予厚望。（路透）

英格蘭與G組另一支勁旅比利時都主踢3-4-2-1陣型，但不同於比利時中場有助攻神人德布勞內（Kevin De Bruyne），強調控球，英格蘭會以防守反擊為主，華克常被移來客串中後衛，提升防線的速度，資格賽僅失3球為歐洲各國最佳，進攻關鍵則是史特林的快速突破，以及肯恩的射門把握性。

英格蘭的未來值得期待，但目前新生代還沒能夠頂上，防守成為三獅軍團的最大本錢。由於分組籤運不錯，H組也沒有真正的超級強隊，英格蘭有機會挺進8強，不過最遠大概就是走到這裡了，畢竟本屆還不是他們收割的時候。

老將卡希爾可能是英格蘭唯一超過30歲的先發球員。（路透資料照）

英格蘭小檔案

★世界排名：12

★世足參賽次數：15

★世足最佳成績：冠軍（1966年）

★上屆成績：1和2負小組賽止步

★總教練：邵斯蓋（Gareth Southgate）

(中時電子報)