影》再見安打！富邦悍將延長賽逆轉勝桃猿

2018年06月09日 21:54 中時電子報 蔡銘仁

于孟馗10下再見安打，富邦拿下三連勝。(取自Youtube)

富邦悍將今(9日)與Lamigo桃猿進行系列賽第二戰，富邦9下攻破猿隊「守護神」陳禹勳防線，將戰線逼進延長，最後延長10下，富邦靠于孟馗揮出再見二壘打，以5比4險勝猿隊，拿到三連勝，同時這也是他們近11戰的第9場勝利。

此役打完前5局，雙方戰成3比3平手；猿隊7上趁著富邦換投，藉藍寅倫精彩閃過觸殺的跑壘，攻回寶貴的第4分，取得領先。然而，陳禹勳9下登板，無法守住勝果；吳宗峻先拚出內野安打，富邦換上腳程較快的于孟馗，接著張正偉擊出中間方向適時安打，送于孟馗回壘追平。

接著富邦守住10上後，10下繼續面對陳禹勳，由胡金龍敲出安打，開啟得分攻勢；接著2出局，助球隊追平的于孟馗上場，鎖定陳禹勳速球攻擊，揮出左外野深遠再見二壘打。只是這球疑似有不尋常彈跳，猿隊質疑觀眾有碰到球，提出抗議，不過最後仍維持原判。

猿隊總教練洪一中表示，那時裁判說沒碰，他也明白這沒有爭論空間，不過當時那個爭議點，也是決勝點，為求雙方公平性，裁判有權看重播，不應4個人開會討論就判定結果。富邦總教練葉君璋則說，那球回彈是有點不順，但彈出去碰到觀眾又彈回場內，這狀況發生機率很低。

富邦驚險贏球，于孟馗跑回追平分、打出再見安打，獲選單場最有價值球員(MVP)。葉總也讚賞于孟馗，「孟馗對陳禹勳對戰很特別，9下沒代跑的話，原本就要換他代打，那次代跑很關鍵。」

今年面對陳禹勳，打得很有心得？于孟馗表示，他今年跟陳禹勳對戰，前2次都選到保送，當時沒特別想著要當英雄，只想著設定的球來就攻擊，上場前設定速球，最後逮中速球攻擊，看到球落地的那一刻，心情相當興奮。

這次打再見安打、獲選MVP，皆是于孟馗生涯頭一遭，他想把這座MVP獻給家人，「爸媽今天有來台北，中午有見面，雖然他們晚上有事沒來球場，不過想把MVP獻給背後為我付出的他們。」

富邦再度擊敗猿隊，斬獲三連勝，勝投由後援1局無失分的倪福德拿下；投1.2局失2分的陳禹勳，吃下本季第五敗。猿隊輸球苦吞二連敗，不過同天暫居第二的獅隊也輸球，兩隊差距仍維持1.5場。

(中時電子報)