2018年06月09日 22:06 中時 謝瓊雲

不捨吳音寧遭政黨霸凌，魏明谷公開表態聲援，圖為魏明谷傍晚出席鹿港慶端陽系列活動與民眾握手致意。(謝瓊雲攝)

「支持彰化的女兒，守護農民的戰士！」彰化縣長魏明谷9日上午在官方臉書粉絲頁貼文公開表態力挺北農總經理吳音寧，並稱吳音寧是「會做事的人」，對她連日遭到其它政黨霸凌感到不捨。

吳音寧去年上任後風波爭議不斷！先是被批評沒有能力，靠著總統府資政父親吳晟的光環上位是「靠爸族」，又因春節後接連休市11天、殘菜運到溪州鄉，和近日的送酒查帳問題，不斷引發爭議、幾乎被罵翻，還被柯P笑稱是小白兔，誤闖台北政壇遭眾人痛宰。

魏明谷的臉書，上午貼出一張吳音寧坐鎮北農打電話的照片，並以文字強調：我認識的音寧，不會做官，只想到要做事，永遠與農民站在同一陣線；表態支持彰化人的女兒。

傍晚魏明谷出席鹿港慶端陽系列活動時，面對媒體詢問時表示，身為彰化縣大家長，對吳音寧的處境感到很不捨；她過去在農業運動的表現，不論是中科四期工程捍衛農民取水權益、或是透過寫作關懷農村未來發展等等，都非常優秀，近日來吳遭到別的政黨輪番修理，實在令人覺得不捨。

魏明谷強調，也許很多人之前認為北農的問題，是台北市的事情，但吳音寧是彰化女兒，因此彰化縣政府決定站出來公開為其聲援、表達支持；他說吳音寧過去在農業的表現有目共睹，尤其她曾擔任過溪州鄉公所的秘書，行政能力絕對沒問題，相信以吳這樣的行政經驗，有能力改革台北農產運銷公司。

(中時 )