子閎具備這兩條件 被封為「婚姻搶手貨」

2018年06月09日 21:51 中時 洪秀瑛

劇中耍酷模樣。（三立提供）

劇中俏皮造型。（三立提供）

戲外逗趣表情。（取自臉書）

首次擔任宣導大使。（取自臉書）

子閎在台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》劇中角色無父無母又是富二代，被觀眾封為「婚姻搶手貨」，他說很高興有這封號，代表「子峻」這角色受到大家喜歡，「它表面看起來很好，不代表沒有潛在問題，或許沒有父母的經歷會給子峻帶來一些影響，我自己也很好奇，希望觀眾繼續看下去」。

和子峻相似地方？他說：「我和子峻一樣覺得人生無常，要盡情享受，做自己快樂的事情。子峻有時候讓人覺得瘋瘋的、有點胡鬧，其實他是用他的方式關心對方，這點也跟我很像。」

粉絲稱他「男神」，在PTT版上討論度也高，近來還因此獲邀擔任桃園市政府「子宮頸癌疫苗」形象大使，他說宣導這個女性活動不會彆扭，反倒覺得很榮幸，希望藉由這次機會讓更多女生重視自己的健康，並且能提早預防。

他坦言過去有幫女友買私密用品的經驗，有次買衛生棉，因為不懂，一個人在架子前研究很久，選了自以為最保險的夜用加長型，結果前女友只要一般日常用的，「她還問我為什麼買了『尿布』給她」。

他劇中演暖男，生活中自豪也是貼心工具人男友，「比如不讓女生做家事，掃地、拖地、洗衣服，尤其是拿重物跟洗碗，我會攔下來自己做」。

(中時 )