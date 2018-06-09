台中巨蛋招商熱 帶動11期房市夯

2018年06月09日 22:12 中時 盧金足

受惠台中巨蛋運動園區等利多，也響應台中花博打造花園城市，惠宇建設在823公園第一排推出「惠宇PARK23」，基地設計為環保結合藝術的公園，成為民眾打卡熱點。（盧金足攝）

台中市府啟動台中巨蛋園區招商說明會，吸引保險、建設、投資開發、創投、百貨、影城、演唱會單位及運動場館經營業者等近30家廠商，展現高度投資意願，建商也紛插旗推案，823公園前的建案基地「惠宇PARK23」，還打造為創意十足的藝術公園，人潮帶來錢潮的商機，榮景可期。

市府表示，針對台中巨蛋園區招商案，12日將在台中市工商發展策會舉辦「2018投資台中招商說明會」，29日由財政部舉辦「107年度民間參與公共建設招商大會」進行相關招商說明。

巨蛋園區基地位於北屯區崇德路與松竹路口附近，土地面積6.5公頃，隨著洲際棒球文創園區營運，捷運綠線將通車、周邊重大商業投資陸續挹注，發展潛力無窮。

建設局指出，台中巨蛋投資案將興建至少1萬2000席多功能室內體育館，除能進行籃球、排球、羽球、網球及五人制足球賽等國際運動賽事，還可辦演唱會、展覽、集會等活動，依都市計畫規定，融入購物、餐飲、娛樂、休閒、旅館等多元機能，很多廠商看好巨蛋孵出金雞母的榮景。

受惠北屯區運動園區漸成型，建案百花齊放，其中吸睛的是，823公園前的建案基地「惠宇PARK23」，響應花博推動的花園城市，打造為都市綠洲，以竹子編織圓頂，設計曲徑通幽的入口意象，吸引很多民眾來踏青。

惠宇建設總經理顏定滄說，開放這座免費的公園，動工之前基地不是以圍籬阻隔，而是採友善環境，以天然環保材料，打造結合藝術的綠地，讓民眾驚艷不已，成為網路的熱門打卡景點。

(中時 )