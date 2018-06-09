影》英女王歡慶92歲大壽 梅根凱特同場爭艷

英國女王伊莉莎白二世，今在白金漢宮歡慶她92歲生日。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於今日在白金漢宮（Buckingham Palace），歡慶她92歲的生日。面對女王的生日，英王室成員幾乎全員到場，並在白金漢宮進行了一次繞場和校閱皇家禁衛軍的儀式。搭乘敞篷馬車、穿著水藍色套裝的女王，神情顯得神采奕奕，絲毫不像一名90歲的老人，兩名孫媳婦梅根（Meghan Markle）與凱特（Kate Middleton）也先後搭車進場，同場出席的兩人，自然成為媒體鎂光燈的嬌點。

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劍橋公爵夫人凱特選擇了一套水藍色套裝，配上顯目的同色帽子，與康沃爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）同車進入皇宮；而剛剛新婚的薩賽克斯公爵哈利（Prince Harry）與梅根則同乘一車入場，梅根選了一身粉紅色套裝和帽子、哈利則穿著和婚禮當日同款的軍服，再次成為眾人矚目的焦點之一。但為何不見威廉王子（HRH Prince William）？原來擁有皇家騎兵衛隊（Blues and Royals）上尉軍階的他，也穿上顯目的黑色大帽與紅色軍裝，領導隊伍前進。

劍橋公爵夫人凱特（圖後方）與婆婆卡蜜拉（圖前方）同乘馬車進場。（圖/美聯社）

新婚的哈利王子（圖左）與梅根（圖右）共乘馬車進入白金漢宮。（圖/美聯社）

高齡92歲的女王伊莉莎白二世，是英王喬治六世（King George VI）的掌上明珠，在父親於1952年去世後，接下聯合王國王位與大英聯邦元首的職務至今。與擁有希臘王室血統的愛丁堡公爵菲利普（Duke of Edinburgh, Prince Philip）相戀結縭70多年，兩人育有3子1女，包含查爾斯王儲（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯公爵（Prince Andrew）和愛德華伯爵（Prince Edward）。

威廉王子（圖中央）與父親查爾斯（圖左）、叔叔安德魯王子（圖右）身穿禁衛軍禮服，選擇以騎馬的方式進入白金漢宮。（圖/路透社）

英國王室一家人在白金漢宮露台，喬治（圖前右）與夏綠蒂（圖前左）仍是最搶鏡的嬌點。（圖/美聯社）

不過眼尖的觀眾應該有發現，登上白金漢宮露台後，幾乎全員到齊英國王室一家，卻似乎少了一位重要人物：愛丁堡公爵、女王多年的丈夫菲利普親王（Prince Philip），由於親王去年底已「退休」，這次的生日典禮很可能是身體因素而缺席。而凱特與威廉那一對超搶鏡的小網紅：喬治（Prince George）與夏綠蒂（Prince Charlotte）也盛裝出席曾祖母的生日宴會，並在露台擺出可愛的表情，再一次搶了週邊大人的目光。

英女王伊莉莎白二世（圖左）90歲大壽時，與丈夫、愛丁堡公爵菲利普（圖右）的合影。（圖/英國王室）

雖然已經92歲，卻仍神采奕奕的英國女王伊莉莎白二世（圖右）。（圖/路透社）

雖然高齡92歲、但行動力依然旺盛的女王，始終不願鬆口或提前傳位給長子查爾斯。也讓不少英媒揣測，曾認為本就不喜查爾斯的菲利普親王與不愛卡蜜拉（HRH Camilla）的女王，有可能想跳過王儲，直接傳位給人氣與支持度更高的長孫劍橋公爵威廉（Prince William, Duke of Cambridge），讓這位「待位最久」的王儲始終不被外界看好。也讓人好奇，究竟女王會不會在有生之年，提早將這個重責大任、交付到這位已待位長達66年的查爾斯王儲（Prince Charles）手中？

(中時電子報)

文章來源：Meghan Markle Aced the Queen's Birthday Bash at the 2018 Trooping of the Colour

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