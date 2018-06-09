影》英女王歡慶92歲大壽 梅根凱特同場爭艷

2018年06月09日 22:12 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於今日在白金漢宮（Buckingham Palace），歡慶她92歲的生日。面對女王的生日，英王室成員幾乎全員到場，並在白金漢宮進行了一次繞場和校閱皇家禁衛軍的儀式。搭乘敞篷馬車、穿著水藍色套裝的女王，神情顯得神采奕奕，絲毫不像一名90歲的老人，兩名孫媳婦梅根（Meghan Markle）與凱特（Kate Middleton）也先後搭車進場，同場出席的兩人，自然成為媒體鎂光燈的嬌點。

During her reign The Queen has attended Trooping the Colour every year except 1955 when it was cancelled because of the general strike. Here, the then Princess Elizabeth accompanies King George VI on the way to Trooping the Colour in 1947. pic.twitter.com/rzKvP1clV5 — The Royal Family (@RoyalFamily) 2018年6月9日

劍橋公爵夫人凱特選擇了一套水藍色套裝，配上顯目的同色帽子，與康沃爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）同車進入皇宮；而剛剛新婚的薩賽克斯公爵哈利（Prince Harry）與梅根則同乘一車入場，梅根選了一身粉紅色套裝和帽子、哈利則穿著和婚禮當日同款的軍服，再次成為眾人矚目的焦點之一。但為何不見威廉王子（HRH Prince William）？原來擁有皇家騎兵衛隊（Blues and Royals）上尉軍階的他，也穿上顯目的黑色大帽與紅色軍裝，領導隊伍前進。

劍橋公爵夫人凱特（圖後方）與婆婆卡蜜拉（圖前方）同乘馬車進場。（圖/美聯社）

新婚的哈利王子（圖左）與梅根（圖右）共乘馬車進入白金漢宮。（圖/美聯社）

高齡92歲的女王伊莉莎白二世，是英王喬治六世（King George VI）的掌上明珠，在父親於1952年去世後，接下聯合王國王位與大英聯邦元首的職務至今。與擁有希臘王室血統的愛丁堡公爵菲利普（Duke of Edinburgh, Prince Philip）相戀結縭70多年，兩人育有3子1女，包含查爾斯王儲（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯公爵（Prince Andrew）和愛德華伯爵（Prince Edward）。

威廉王子（圖中央）與父親查爾斯（圖左）、叔叔安德魯王子（圖右）身穿禁衛軍禮服，選擇以騎馬的方式進入白金漢宮。（圖/路透社）

英國王室一家人在白金漢宮露台，喬治（圖前右）與夏綠蒂（圖前左）仍是最搶鏡的嬌點。（圖/美聯社）

不過眼尖的觀眾應該有發現，登上白金漢宮露台後，幾乎全員到齊英國王室一家，卻似乎少了一位重要人物：愛丁堡公爵、女王多年的丈夫菲利普親王（Prince Philip），由於親王去年底已「退休」，這次的生日典禮很可能是身體因素而缺席。而凱特與威廉那一對超搶鏡的小網紅：喬治（Prince George）與夏綠蒂（Prince Charlotte）也盛裝出席曾祖母的生日宴會，並在露台擺出可愛的表情，再一次搶了週邊大人的目光。

英女王伊莉莎白二世（圖左）90歲大壽時，與丈夫、愛丁堡公爵菲利普（圖右）的合影。（圖/英國王室）

雖然已經92歲，卻仍神采奕奕的英國女王伊莉莎白二世（圖右）。（圖/路透社）

雖然高齡92歲、但行動力依然旺盛的女王，始終不願鬆口或提前傳位給長子查爾斯。也讓不少英媒揣測，曾認為本就不喜查爾斯的菲利普親王與不愛卡蜜拉（HRH Camilla）的女王，有可能想跳過王儲，直接傳位給人氣與支持度更高的長孫劍橋公爵威廉（Prince William, Duke of Cambridge），讓這位「待位最久」的王儲始終不被外界看好。也讓人好奇，究竟女王會不會在有生之年，提早將這個重責大任、交付到這位已待位長達66年的查爾斯王儲（Prince Charles）手中？

(中時電子報)