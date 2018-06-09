高師大畢業典禮 國寶級豫劇皇后王海玲當場獻唱

2018年06月09日 22:11 中時 李義

豫劇天后王海玲揮毫「我愛高師」，由校長吳連賞代表接受。（高師大提供）

國立高雄師範大學9日舉行畢業典禮，碩博士班與大學部畢業生各有焦點，國寶級豫劇皇后王海玲取得「表演藝術」研究所學位，還當場獻唱「唐伯虎點秋香」精彩片段，並現場揮毫寫下「我愛高師」。肌萎症陳毅大學部畢業，獲得「數學系」學士學位。

畢業典禮分為上下午兩場，上午場為碩博士班畢業生，下午場為大學部畢業生，都先進行校園巡禮後開始典禮。

現任台灣豫劇團藝術總監王海玲，曾獲得教育部第1屆民族藝術薪傳獎、美國紐約亞洲傑出藝人獎及豫劇藝術終身成就獎等非凡成就，但仍然積極進修學習，取得「表演藝術」研究所學位。

獲推薦代表畢業生致謝詞，即席表演「唐伯虎點秋香」精彩片段，現場揮毫寫下「我愛高師」，掀起典禮高潮。

陳毅從小罹患肌肉萎縮症，高雄中學畢業後考進高師大數學系，每天搭乘復康巴士上下學，從來不缺課，並和同學們一起參與學校各種活動，積極上進，克服先天限制，並於104年獲得教育部大專校院特殊教育學生獎助學金，求學精神成為學弟妹效法學習。

今年畢業主題及自創歌曲為「半沸騰，青春在沸騰Youth is Boiling」，都是學生作詞作曲、編曲、主唱。

校長吳連賞致詞時以「一個態度，四個人生錦囊」來期勉所有畢業生，勉勵大家要有永遠懷抱熱情、堅持理想的執著態度，永遠不斷的永續學習，超越自我、突破自我、組織自我，開創美滿的人生。

四個人生錦囊分別是一、要結交兩個最好的朋友，繼續多多利用圖書館，另一個最好的朋友是運動場。二、要培養兩種基本功夫，其一是建構好你的「本事」，另一個基本功夫是善盡本份。三、要深化做人的道理，並努力實踐。四、要會思考、辨是非、有教養。

(中時 )