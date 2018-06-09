新住民手作香包 體驗端午習俗與文化

2018年06月09日 22:52 中時 陳淑娥

新住民親子完成香包十分開心。（梧棲區戶政事務所提供）

新住民親子報名參加手做香包活動。（梧棲區戶政事務所提供）

端午節即將到來，台中梧棲區戶政事務所9日舉辦手作香包活動，讓新住民體驗節慶習俗與文化，來自越南、印尼及大陸的新住民親子共襄盛舉，透過香包DIY活動中，藉由親子間的合作與學習，增進家人的凝聚力及情感。

香包在台灣傳統習俗中，對孩童有聞香去邪功用，戶所準備了各種不同形狀圖案的香包，新住民一針一線摺邊壓布縫製，完成一個個可愛的香包，家長為孩子掛上香包時，現場散發著濃濃的愛及期待。

梧棲區戶政事務所指出，新住民朋友以愉快輕鬆的心情，透過香包DIY活動中，藉由親子間的合作與學習，增進家人的凝聚力及情感，希望新住民透過活動，能更深層體會與認識台灣，融入這個大家庭。

民政局表示，梧棲戶政所舉辦端午節相關親子活動，希望能協助新住民了解本土文化的趣味性及在地端午節慶的習俗，並行銷戶政便民的各項措施，推廣2018花博台中的相關市政宣導，提升新住民生活便利性，接納多元文化。

活動結束時，新住民親子除可帶回親手製作的造型香包外，戶所還貼心準備分送每人一個粽子，讓大家感受到台灣人的熱情與溫馨。

(中時 )