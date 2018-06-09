高價收購香蕉惹同行眼紅 旗山大盤商遭10人持棒圍毆

2018年06月09日 22:56 中時 郭韋綺

國內香蕉價格低迷竟引起暴力事件。(郭韋綺攝)

國內香蕉生產過剩價格崩盤，蕉價低迷，高雄旗山傳出中盤商加群組控制每日蕉價的亂象，甚至發生暴力恐嚇事件，一名吳姓大盤商以高出行情每公斤10元價格收購，致蕉農紛紛把香蕉載來賣他，結果疑似引起同行不滿，8日晚間遭10多名歹徒持球棒毆打成傷，警方今天傳喚帶頭打人的主嫌許姓男子到案說明，他否認毆人與蕉價有關，辯稱談的是芒果收購價格。

吳姓盤商長期經營水果大盤生意，收購水果內、外銷都有，過去都是委託中間人代理收購，但中間人卻自行加價賺取價差，今年蕉價低迷，他決定收回代理，在旗山設據點直接收購，提高收購價格到每公斤10元。

過去蕉農習慣固定就近與蕉園附近的盤商交易，不肖盤商竟利用蕉農單純，趁香蕉價格低迷之際集體控制蕉價，使得上蕉價格竟只比農委會格外品5元收購價多出1、2元。

結果蕉農聽說這裡高出行情，紛紛把香蕉載來賣他，吳姓盤商每日收購超過上萬噸香蕉，最近1周收了10萬噸香蕉，連屏東蕉農聽說這裡收10元都載來旗山交貨，疑似因此造成同業不滿，放話要他小心的傳聞不斷，但他不以為意。

未料昨晚7時許，10多名歹徒分乘3輛車到集貨場持球棒痛毆一頓，造成吳的手臂、背部多處挫傷，幸送醫無生命危險。

29歲許姓主嫌到案辯稱是因收購芒果價格起糾紛，與香蕉價格無關，警方將再約談其他人等到案釐清案情。

(中時 )