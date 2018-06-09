許聖梅：其實我很崇拜吳音寧 揭她「大智若愚」真面目

許聖梅節目諷刺說，自己很崇拜吳音寧。(取自YouTube)

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中時電子報
2018.06.09週末大爆卦 許聖梅曝自己崇拜吳音寧 (影片自32分開始)

台北農產公司總經理吳音寧從今年農曆年後果菜市場休市以來，爭議不斷，日前被問起是否會因為近日風波主動辭職，她否認社會動盪因她而起，更哽咽表示擔任資政的父親吳晟一開始就反對她到北農，但父親現在支持她，種種表現令人印象深刻，名嘴許聖梅甚至在中天《週末大爆卦》諷刺直言：「其實我很崇拜吳音寧，我覺得她真的是一號人物，你們誤解她了。」

許聖梅接著指出「崇拜」吳音寧的原因，第一，她認為吳音寧自我感覺良好，自信破表，「不要說我們媒體，妳每次都怪媒體，妳去問問所有的民眾對吳音寧這個人的看法就是她不適任，她的能力不足以讓她坐這個位子。」

再來，許聖梅認為吳音寧根本不是像外界所說的「不懂政治氛圍」，而是「大智若愚」，並以年薪250萬高薪實習生為例，從一開始堅稱自己月薪14萬，沒有250萬，到後來被戳破年薪有248萬，她竟認為這說法是「煽動年輕人反彈的情緒」，讓許聖梅不禁反問：「你覺得她不懂政治氛圍嗎？她超懂。」

許聖梅更舉例，前陣子送酒風波，問到有沒有送民進黨只會裝傻，但被問及有沒有送市政府，立刻秒答承認，「她很清楚什麼人是敵人，什麼人是朋友。」認為吳音寧根本不是什麼誤闖叢林的小白兔，是大野狼。

(中時電子報)

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