《全球星期人物》風靡樂壇20餘年 「日本瑪丹娜」安室奈美惠

提到動感女歌手,很多人會想到天后瑪丹娜(Madonna Louise Ciccone),事實上在日本樂壇,也有一名猶如瑪丹娜般的動感天后,出道至今風靡亞洲樂壇達20年的時間。擁有各大獎項的她,更擁有日本女歌手史上銷量最高單曲:230萬張的紀錄。她不是別人、正是來自沖繩縣的「平成歌姬」安室奈美惠(Namie Amuro)。

現年40歲的安室奈美惠,出生於沖繩縣那霸市,父親是琉球國士族後裔,母親平良惠美子則是義大利裔美軍和琉球人混血,由於父母很早就離異,安室從小就由母親單親撫養。早年的她,其實更想當的是一名空服員,12歲那年意外地被星探發掘,進入沖繩演藝學校受訓,兩年後成為女子組合Super Monkey's的一員,並動身前往東京。雖然此時的安室尚未出名,但她始終是組合中最亮眼的一位,1995年加入愛貝克思旗下、正式單飛成為獨立歌手。

先前來台開唱接受訪問的安室奈美惠。(圖/美聯社)

單飛後的她,一開始就得到小室哲哉的幫助,以一首單曲〈Chase the Chance〉、首次達到百萬銷量,並讓在1996年推出的專輯《SWEET 19 BLUES》,一舉衝破300萬張銷量。而安室奈美惠的打扮,也快速成為當時日本年輕世代模仿的對象,如古銅色的皮膚、染淺的茶色頭髮、迷你裙和高跟厚底長靴,成為轟動一時的「安室現象」。

在安室奈美惠(圖右)演場會上,一起合唱的是蔡依林(圖左)。(圖/中央社)

此時的她至2002年協議離婚前,都是日本樂壇當紅炸子雞,持續與小室哲哉合作下,發行了眾多膾炙人口的歌曲,包含〈CAN YOU CELEBRATE?〉、〈RESPECT the POWER OF LOVE〉、〈I HAVE NEVER SEEN〉等,也曾在1997年來台開辦演唱會。這段時間對於安室而言,也是人生一大轉變,與樂手丸山正溫結婚、生下長子溫大、母親遇害的消息接連不斷,一度讓她的音樂銷量大幅下滑。

上個月來台舉辦引退演唱會的安室奈美惠,在機場受到大批歌迷接機。(圖/中央社)

逐漸改變形象和曲風的安室奈美惠,從2007年起有了新的開始,作品重新回到各大排行榜的前頭,也在2010年同時於亞洲五個地區(日本、香港、台灣、韓國及新加坡)榮獲排行榜冠軍。作為公眾人物的她,也長年致力於慈善事業,像是2004年南亞大海嘯和2011年東日本311大地震,都能看到她的蹤跡。

安室奈美惠是日本少數、能橫跨多個世代都擁有粉絲的歌手。(達志影像/Shutterstock)

魅力風靡多個世代的安室奈美惠,在去年生日當天,透過臉書向大眾公告,自己將在2018年9月16日正式引退。消息一出,可說是震驚了日本和亞洲的樂壇,也使得引退精選輯《Finally》衝破2百萬張銷售量,並開始各地巡迴告別演唱會,讓廣大歌迷與她一起回味這25年來的點點滴滴。她的家鄉沖繩,更在上月底頒給她「沖繩縣民榮譽賞」,感謝她成為所有沖繩出身民眾的最大驕傲。

