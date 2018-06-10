《全球星期人物》風靡樂壇20餘年 「日本瑪丹娜」安室奈美惠

2018年06月10日 08:11 中時電子報 李靖棠

提到動感女歌手，很多人會想到天后瑪丹娜（Madonna Louise Ciccone），事實上在日本樂壇，也有一名猶如瑪丹娜般的動感天后，出道至今風靡亞洲樂壇達20年的時間。擁有各大獎項的她，更擁有日本女歌手史上銷量最高單曲：230萬張的紀錄。她不是別人、正是來自沖繩縣的「平成歌姬」安室奈美惠（Namie Amuro）。

現年40歲的安室奈美惠，出生於沖繩縣那霸市，父親是琉球國士族後裔，母親平良惠美子則是義大利裔美軍和琉球人混血，由於父母很早就離異，安室從小就由母親單親撫養。早年的她，其實更想當的是一名空服員，12歲那年意外地被星探發掘，進入沖繩演藝學校受訓，兩年後成為女子組合Super Monkey's的一員，並動身前往東京。雖然此時的安室尚未出名，但她始終是組合中最亮眼的一位，1995年加入愛貝克思旗下、正式單飛成為獨立歌手。

先前來台開唱接受訪問的安室奈美惠。（圖/美聯社）

單飛後的她，一開始就得到小室哲哉的幫助，以一首單曲〈Chase the Chance〉、首次達到百萬銷量，並讓在1996年推出的專輯《SWEET 19 BLUES》，一舉衝破300萬張銷量。而安室奈美惠的打扮，也快速成為當時日本年輕世代模仿的對象，如古銅色的皮膚、染淺的茶色頭髮、迷你裙和高跟厚底長靴，成為轟動一時的「安室現象」。

在安室奈美惠（圖右）演場會上，一起合唱的是蔡依林（圖左）。（圖/中央社）

此時的她至2002年協議離婚前，都是日本樂壇當紅炸子雞，持續與小室哲哉合作下，發行了眾多膾炙人口的歌曲，包含〈CAN YOU CELEBRATE?〉、〈RESPECT the POWER OF LOVE〉、〈I HAVE NEVER SEEN〉等，也曾在1997年來台開辦演唱會。這段時間對於安室而言，也是人生一大轉變，與樂手丸山正溫結婚、生下長子溫大、母親遇害的消息接連不斷，一度讓她的音樂銷量大幅下滑。

上個月來台舉辦引退演唱會的安室奈美惠，在機場受到大批歌迷接機。（圖/中央社）

逐漸改變形象和曲風的安室奈美惠，從2007年起有了新的開始，作品重新回到各大排行榜的前頭，也在2010年同時於亞洲五個地區(日本、香港、台灣、韓國及新加坡）榮獲排行榜冠軍。作為公眾人物的她，也長年致力於慈善事業，像是2004年南亞大海嘯和2011年東日本311大地震，都能看到她的蹤跡。

安室奈美惠是日本少數、能橫跨多個世代都擁有粉絲的歌手。（達志影像/Shutterstock）

魅力風靡多個世代的安室奈美惠，在去年生日當天，透過臉書向大眾公告，自己將在2018年9月16日正式引退。消息一出，可說是震驚了日本和亞洲的樂壇，也使得引退精選輯《Finally》衝破2百萬張銷售量，並開始各地巡迴告別演唱會，讓廣大歌迷與她一起回味這25年來的點點滴滴。她的家鄉沖繩，更在上月底頒給她「沖繩縣民榮譽賞」，感謝她成為所有沖繩出身民眾的最大驕傲。

(中時電子報)