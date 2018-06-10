律師說法》離婚房產怎麼分 一人一半嗎？

離婚財產怎麼分？這問題的答案可能是「找個好律師」。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
文／580法律網、編輯／

常常看到國外新聞，某某大亨或明星離婚，付出高昂贍養費，甚至因為沒簽婚前協議，得分前配偶一半財產。我國關於離婚財產分配的法律為何？剩餘財產分配訴訟可以直接請求法官判房屋登記一半給自己嗎？

成鼎律師事務所梁維珊律師解答：

很多人在進行離婚訴訟同時一併請求剩餘財產分配請求權的時候，就結婚後夫妻二人攜手努力維持家庭而添購的房子，是否能在訴訟中直接向法院主張房屋所有權登記二分之一給自己呢？這是一個很常見的問題。

首先你要先了解，離婚分成「協議離婚」（兩個人說好，自己簽離婚協議書，再到戶政事務所去辦理離婚）跟「裁判離婚」（兩個人沒辦法達成共識，請法院裁判）。

協議離婚可以跟對方要多少財產，要雙方自己約定，沒有約定就沒有，保險起見最好請律師撰寫離婚協議書，避免小孩子親權、探視權、贍養費等沒有約定，事後又有爭執。

裁判離婚才有「剩餘財產分配」請求權。

什麼是剩餘財產分配請求權？

民法第1030條之1規定，「雙方剩餘財產之差額，應平均分配」，指婚姻關係存續中，夫妻所取得且現仍然存在的原有財產，扣除婚姻關係存續中所負債務及因繼承或其他無償取得之財產，所計算出的夫妻各自剩餘財產，再比較其剩餘財產之多寡，計算差額，剩餘財產較少者得向剩餘財產較多者，請求分配差額之二分之一。「剩餘財產差額分配訴訟」是債權請求權，不能直接以物權請求權起訴主張移轉房屋所有權二分之一到原告名下。

法院怎麼判？

法院實務上甚至直接認為，如果原告提起剩餘財產差額分配訴訟，是「一望即知並無理由而應受敗訴判決」，縱使原告在訴訟過程中變更訴之聲明為請求金錢給付，也不是不動產所有權移轉為訴訟標的之權利，與民事訴訟法第 254條第 5 項規定不符，所以不能就婚後所購置的房屋，向法院聲請已起訴之證明。

對方離婚前就開始脫產怎麼辦？

原告應依保全程序，向法院聲請假扣押裁定，於取得假扣押裁定後，假扣押執行被告的財產，如果有房屋，執行法院會先以電子查封的方式，立刻就能發生查封禁止移轉的效力，而且依據民事訴訟法第526條第 4 項之規定，債權人之請求係基於夫妻剩餘財產差額分配者，法院命供擔保之金額不得高於請求金額十分之一，相較於一般財產訴訟，動輒三分之一的高額擔保金，相對來說已經減輕原告供擔保金的負擔。

(中時電子報)

文章來源：580法律網

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