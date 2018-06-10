真實的侏羅紀世界：迅猛龍其實只有火雞大

2018年06月10日 00:17 中時電子報 江飛宇

好萊塢新片侏羅紀世界：殞落國度正在上映，在前作當中令人印象深刻的迅猛龍「小藍」有了更重要的地位。在整個侏羅紀公園電影世界中，迅猛龍是最歡迎的恐龍，然而電影中的迅猛龍，與真實世界的有很大的落差。

迅猛龍是電影譯名，學術的稱呼是伶盜龍(敏捷的盜賊，Velociraptor)，屬於蜥臀目獸腳亞目馳龍科恐龍。所有馳龍科的恐龍都是如鳥類一般的雙足步行，身體的平衡構造也相當類似鳥類，1993年的電影侏羅紀公園中，主角葛蘭博士(山姆尼爾飾演)提到「 這種馳龍後來演化成鳥類」所言非虛，那已經是現在恐龍學的主要看法，特別是有愈來愈多帶羽毛的恐龍出土後，更是印證馳龍科恐龍與鳥類確實存在繼承關係。

真實的迅猛龍與人類的大小對比，其實它只有火雞大，外表可說是長滿牙齒的火雞。(圖/網路)

但是伶盜龍其實只有40公分高，體態與火雞一般大，不過尾巴很長，可以達到1.5公尺。電影中那種與成年男子一般高的恐龍，其實比較類似恐爪龍(Deinonychus)，平衡恐爪龍有130公分~160公分高，是馳龍科當中較大型的。而最新電影侏羅紀世界：殞落國度當中出現體態有3公尺高的「帝王迅猛龍」，體型則與馳龍科最大的「猶他盜龍」(Utahraptor)很類似。

現在古生物學家對馳龍科恐龍的復原圖，確定它們都全身披滿羽毛。(圖/網路)

在25年前的侏羅紀公園電影是影壇傑作，導演史蒂芬史匹伯引進了當年最新的恐龍學發現，提出了恐龍恆溫、平衡體態，以及較高的智力，然而卻沒有為伶盜龍披上羽毛，這一點相當可惜，現在古生物學家幾乎確定，所有馳龍科的盜龍都有羽毛，而且羽毛之是是柔軟的皮膚，這在最新出土的小盜龍(Microraptor)化石中得到確認。5月25日，古生物學家在一張1.2億年前的小盜龍化石上發現現存最古老的皮屑痕跡，從顯微鏡下觀察，小盜龍的皮屑構造與現存鳥類是一樣的，都以角質細胞與韌皮細胞組成。

更遺憾的是後來的幾部續作，就很少再沿用真實的恐龍學發現，到了2015年重開機的侏羅紀世界，更是直接在劇情中說明「複製恐龍是迎合人們對恐龍印象製作出來的，並非原本樣貌」，使電影與科學徹底脫節，也就失去了寓教娛樂的用意，剩下的僅是庸俗的驚悚災難片情節而已。試想若將「恐龍」改換成其他種類的猛獸(或是怪獸)，劇情不會有任何區別，實在感到可惜。

(中時電子報)